蔡總統：人才需要民主自由 方能發揮創意

總統蔡英文（前）28日南下高雄，她在橋頭壽生廟致詞時再次強調，「民主可以當飯吃」，呼籲大家一起用選票守護台灣民主自由，也讓經濟有更好發展。中央社記者王淑芬攝 108年11月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）總統蔡英文今天到高雄接連走訪4座宮廟，她指出「下一世代的競爭就是人才、人才最需要民主自由」；她說，「民主可以當飯吃」，籲大家守護台灣的民主自由。

蔡總統中午由民進黨立委劉世芳陪同到楠梓援中港代天府參拜，下午又到楠梓區右昌三山國王府參香，接著轉往橋頭區，由立委邱志偉陪同到壽生廟、岡山協和宮參香，總統所到之處都受到支持者的烈情歡迎，民眾搶著和總統握手擊掌，高喊「蔡英文凍蒜」，人氣紅不讓。

蔡總統在壽生廟廟埕廣場致詞尋求民眾支持時指出，中央政府對高雄支持的力道很強，中央努力在建構從台南科學園區到橋頭科學園區成為科技廊道、科技產業聚落，未來不輸新竹科學園區，尤其南部的投資都是現代化產業，將形成北部有竹科、南部有台南及橋頭科技園區廊道，是高階製造及研發中心。

蔡總統指出，很多世界大企業看好台灣要來投資、台商回流投資約有新台幣7000億元，外商及美商也看好並要投資台灣，台積電準備一兆元投資下一世代科技產業，還有彰化外海離岸風電也有上兆元投資計畫，未來台灣的投資量能會持續擴大；她說，延續今年前3季經濟成長率居亞洲四小龍之首，預計第4季及明年都會有這樣的佳績。

總統表示，台灣是民主國家、開放社會，台灣人才很多，人才喜歡有民主的地方，在有民主的地方才會有創意「下一世代的競爭就是人才、人才最需要民主自由」；她說，「有人說民主不能當飯吃」，不過她要告訴大家「民主可以當飯吃」，總統籲一起守護民主自由讓台灣經濟有好的發展。

她表示，2016年在橋頭區拿下約72%的得票率，請繼續支持自己在2020年可以拿到75%、80%的得票，並支持邱志偉高票當選。

她說，2020這一戰，全世界都在看台灣如何投票，因為此時時刻台灣是最關鍵的民主國家，大家在關注選舉結果；總統表示，香港人民上街頭爭取自由，然後民主獲得勝利，呼籲守住國家主權及民主自由。（編輯：黃世雅）1081128