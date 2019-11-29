劉宥彤：綠營2020國會若過半 是夢魘中的夢魘

（中央社記者郭建伸台北29日電）永齡基金會執行長、親民黨不分區立委參選人劉宥彤今天表示，萬一總統蔡英文連任，國會就千萬不可以過半，否則年改之類的悲劇就會重演，綠營仍國會過半將是夢魘中的夢魘。

劉宥彤今天接受「POP撞新聞」節目專訪，她表示，當初親民黨主席宋楚瑜有意找她擔任不分區立委時，也曾質疑過宋楚瑜已選很多次，並說她都搞不清楚親民黨這幾年做了什麼事情。

劉宥彤說，網路上都會酸宋楚瑜參選是奧運每4年一次，坦言當初也有類似想法，但宋楚瑜向她說明，過去擔任省長及APEC特使時的努力，讓她發現有許多誤解，而宋楚瑜也願意給她空間，於是答應擔任不分區。

談到共諜案及國民黨近況，劉宥彤指出，本來共諜案是各說各話，但國民黨提出不分區名單，讓外界覺得「紅化」，後來又發生共諜案，坦言現在都不知道誰配合誰；不過正如鴻海集團創辦人郭台銘呼籲，選民一定要冷靜，共諜案一定要查清楚。

她強調，她的政黨傾向是「藍到底」的人，但現在無法接受國民黨，也不能接受國民黨總統參選人韓國瑜做過的很多事情 ，「是因為我們曾經相信過一些事情，但國民黨讓我們失望。」

由於近來民進黨總統參選人蔡英文民調很高，外界評估民進黨仍有可能國會過半，劉宥彤直言，「國會過半就母湯（台語：很不行）」，過去4年蔡政府執政讓民眾覺得痛苦，而藍營在立院席次又太少，等於沒有在野黨，綠營國會2020若過半的話，真的是夢魘中的夢魘。

劉宥彤說，萬一總統選舉仍由蔡總統取勝，國會就千萬不可以過半，否則年改之類的悲劇就會重演，一黨獨大的情況會更嚴重。

劉宥彤表示，網路上流行一句話「民進黨國民黨化，國民黨新黨化，新黨共產黨化」，政黨之間不僅輪迴還後退。她說，民進黨本來是街頭政黨，現在是威權政黨，現在大家要先聯合起來，擋下民進黨。（編輯：林興盟）1081129