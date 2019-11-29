韓國瑜提年改修正 蔡營：為選舉濫開支票

（中央社台北29日電）國民黨總統參選人韓國瑜表示若當選將廢止公務人員退休資遣撫卹法及公立學校教職員退休資遣撫卹條例第37條附表3。總統蔡英文陣營批評，不應為選舉濫開支票，反而貽害軍公教退休權益，同時也再度開啟社會的紛擾。

韓國瑜今天發表「國政報告」，承諾要重建退休安養制度，重啟協商，廢止公務人員退休資遣撫卹法及公立學校教職員退休資遣撫卹條例第37條附表3，主張社會保險和職業退休金分開計算，依各該規定足額發放；軍警及危勞公務員的退撫及社會保險由政府負擔。

公務人員退休資遣撫卹法第37條規定，本條例施行前退休生效者的每月退休所得，於本條例施行後，不得超過依替代率上限計算之金額。

韓陣營認為，民進黨政府實施的年金改革已大幅刪減退休金20%到30%，若退休所得再依規劃繼續逐年遞減，將陷退休者生活愈加困頓，因此應立即終止公教10年持續刪減惡法。

對此，蔡總統連任競選總部發言人阮昭雄受訪表示，年改完成之後，避免了年金破產的危機，也為國庫省下1兆4000億元，並且把省下來的錢挹注基金，讓公教基金至少可以維持一個世代大概30年的財務穩健。

他說，為了顧及公教同仁的權益，也在制度的變革上，設計了過渡期來逐步調整，並規劃了最低的樓地板保障，讓衝擊能夠降低，而這也是最符合社會共識的方案。韓國瑜陣營應該對其方案提出可行財務評估，不應為選舉濫開支票，反而貽害軍公教退休權益，同時也再度開啟社會的紛擾。（編輯：蘇志宗）1081129