歐雨修談南部美食 高雄魯肉飯比台北更好吃

美國在台協會（AIT）高雄分處長歐雨修接受中央社專訪表示，先後待在台灣逾8年，幾個孩子也是在台灣出生長大的，台灣可說是自己第2個家，談到南北美食，他說，高雄的魯肉飯比台北更好吃。中央社記者董俊志攝 108年11月30日

（中央社記者程啟峰高雄30日電）美國在台協會（AIT）高雄分處長歐雨修先後來台逾8年，通曉中文及台語，這些年看見台灣之美也愛上台灣，談到南北美食，他說，高雄的魯肉飯比台北更好吃。

47歲的歐雨修年輕時在1994曾來台北國立師範大學學中文2年，1998年夏天又來台北待2個多月，後來於2006至2010年在AIT經濟組服務，陸續在台北待6年餘離台後，2017年8月回台接任AIT高雄分處長迄今2年多。

歐雨修接受中央社專訪表示，先後待在台灣逾8年，幾個孩子也是台灣出生長大的，台灣可說自己第2個家，這幾年來除了金門、馬祖沒去過，上山下海全台各地幾乎都走過了。由於他學會台語，這也成為他開啟與台灣人交流的利器，有助他更深入了解台灣各地的文化之美。

談起這些年台灣行腳心得，除了「台灣最美的風景是人」這句話，他說，以外還有山、騎單車及美食，這就是對台灣的印象。他認為，今天的台灣比當初自己在台北的日子各方面都更進步，以高雄為例，有高鐵、更便利捷運，空氣品質也比當初改善許多，吃的種類也更多元、更國際化，但不變的是台灣的人情味及美食的美味。

而走遍台灣，歐雨修說，還是偏愛南台灣，台南府城古意盎然，別有風味，屏東風光也令人著迷，而高雄人熱情好客，跟他目前住的美國密西根州人個性相似。來高雄後也覺得比在台北更自在，食物也更對味，尤其高雄的魯肉飯比台北更好吃，還有南部的雞肉絲飯、魚皮湯等傳統小吃也很棒。

歐雨修說，去年耶誕節帶著點心遠赴以前屬高雄縣的那瑪夏，與來自當地原鄉子弟的旅美大聯盟球員林子偉一起回國小母校共度耶誕節，留下難忘回憶。當地原鄉自然及人文景觀與都會區迥然不同，令他印象深刻。

談到明年夏天將卸任，歐雨修也告訴記者，AIT高雄分處所轄還有嘉義阿里山、美濃沒去過，所以明年無論如何一定要想辦法前往造訪。他同時想挑戰登上台灣第一高峰玉山。

歐雨修育有5名兒女，除老二是兒子外，其餘都是女兒，最大的20幾歲，最小才11歲；歐雨修表示，身為外交官總是以四海為家，隨時奉派到世界各地，他的妻小原本都隨著他跑，後來妻子為給孩子穩定的教育環境，他來高雄履新後，妻小就定居密西根州。他的妻小2017年暑假曾來高雄跟他住2個月後，也很愛高雄的環境。

他指出，卸任後想定居台灣，但礙於妻小恐難如願，不過有機會會常回台灣。

愛騎單車旅遊的歐雨修很羨慕前AIT高雄分處處長歐介林（Gary G.Oba）任內完成騎單車環島10天壯舉，但他說，為了妻小，如有長假寧可回美國陪妻小，這些美夢要實現恐遙遙無期。

歐雨修曾任東亞暨太平洋事務局紐澳暨太平洋島事務處澳洲事務辦公室主任、先後任職美國在台協會台北辦事處經濟組、美國駐東京大使館經濟組，以及美國駐上海總領事館擔任領事組及經濟組官員，2017年在8月接任AIT高雄分處長，預計明年夏天卸任。（編輯：黃世雅）1081130