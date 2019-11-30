便利商店繳國民年金健保費 立委建議免手續費

（中央社記者范正祥台北30日電）國民黨立委林德福等人連署，對於民眾至便利商店繳納「國民年金」和「健保費」，建議政府編列預算支應免負擔手續費。

包括林德福在內20位國民黨立委連署指出，現行所得稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅、土地增值稅、印花稅、契稅、娛樂稅等印有條碼的地方稅繳款書及印有條碼的欠稅執行案傳繳通知書，民眾至便利商店以現金繳納，每筆金額在新台幣2萬元以下，免負擔手續費，手續費由政府編列預算支應。

不過，林德福等立委也反映，民眾前往便利商店繳交國民年金和健保費時，卻仍需自行負擔手續費，讓民眾認為政府「做事標準不一」，讓民眾感受不佳。

林德福等立委建議，政府應編列預算，支應民眾至便利商店繳納國民年金和健保費的手續費，以符合公平原則，不增加民眾負擔，提供民眾更友善繳費體驗。

林德福接受中央社記者訪問時說，台灣的便利商店密集，與民眾生活密不可分，肯定政府與便利商店合作，提供民眾代收各項政府繳費。民眾願意至便利商店繳納國民年金和健保費是好事，政府應該鼓勵，不宜手續費都要民眾負擔。（編輯：張均懋）1081130