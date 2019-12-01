韓國瑜：民進黨用欺騙治國 長得還像民進黨嗎

國民黨總統參選人韓國瑜（中）1日晚間到屏東出席聯合競選總部成立造勢大會，吸引大批韓粉熱情跟隨。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）國民黨總統參選人韓國瑜今晚出席國民黨屏東縣立委參選人聯合競總成立造勢大會質疑，「民進黨長得還像民進黨嗎」，他說，民進黨用欺騙治理國家，卻不知道台灣人民要什麼。

韓國瑜與國民黨屏東縣第1選區立委參選人葉壽山、第2選區參選人周佳琪，以及山地原住民立委參選人章正輝聯合競選總部成立造勢大會，今晚在屏東慈鳳宮前舉行，大批韓粉塞滿整條街，韓國瑜說，這都是自動自發，希望支持的華僑們也看到屏東人覺醒。

韓國瑜表示，高屏是生命共同體，台灣過去發展南北不平衡，都是全力發展北台灣，因此他向屏東鄉親再一次保證，未來北台灣衝，南台灣也要跟著衝，要一視同仁共同衝刺，帶動中台灣和東部。

韓國瑜強調，「我們沒有時間再浪費」，台灣旁邊每一個國家菲律賓、印尼、越南等國家都在快速進步，台灣不能再這樣下去，要讓年輕人趕快與國際接軌，辦好教育，團結民心，創造和平大環境，再不做將來一定會後悔。

他也提到，自己在媽祖廟前承諾如果當選總統，國民黨立法院過半，一定建立一個清廉政府，讓台灣安居樂業。

韓國瑜說，經過45天傾聽之旅再度回到起點屏東，他知道很多屏東鄉親深愛著民進黨，但也要問「你們覺得民進黨長得還像民進黨嗎」。

韓國瑜表示，過去民進黨的黃信介、陳定南和盧修一等人都是自己尊敬對象，但是看看今天的民進黨，「究竟是人民是主人，還是政黨是主人。」

他質疑，人民期待只有安居樂業，但這3年多來並沒有看見，外交走不出去，觀光業蕭條無比，教育課綱改到不知道如何教小孩，還有一例一休改得企業喘不過氣，民進黨用欺騙治理國家，卻不知道台灣人民要什麼。

另外，韓國瑜也提到，自己在傾聽之旅曾聽到嘉義老闆們告訴他，飯店蓋好了不敢開張，怕客源不足。他當場問「民進黨不是說現在觀光客是有史以來最高的1000多萬人以上嗎」，老闆回答「你聽他在放（屁）」，韓國瑜「屁」還沒說出口，馬上改口「臭彈」，引起現場一片笑聲。

今天參加造勢大會的還有國民黨副主席曾永權、前台中市長胡志強、韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋及不分區立委被提名人謝龍介與高市府團隊等人。（編輯：洪學廣/李亨山）1081201