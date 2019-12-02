朱立倫：選戰如棒球賽 團結找回朋友拚到底

（中央社記者黃旭昇新北2日電）前新北市長朱立倫今天表示，選戰如棒球賽局，民進黨的總統選舉競爭對象是韓國瑜，沒有必要針對特定個人攻擊。國民黨目前尋求更大的團結，展開勝選方程式，找回愈多朋友愈好。

朱立倫今天上午在前立委黃志雄、國民黨籍新北市議員洪佳君的陪同下，參訪樹林區五甘心日間長照中心，並且與長輩一起手做點心、復健運動、玩桌遊，體驗腦波刺激。

朱立倫接受聯訪時表示，選舉不要一再抹黑造謠，要關心的是政策及候選人未來4年的政見。國民黨目前積極以勝選方程式考量，只要認同國民黨的人都是「中華民國粉」，希望一起團結勝選。

朱立倫強調，現在不會有敗選思維，只談2020年的勝選為考量，如同打棒球目前在第7局，還要在第8局、第9局全力以赴拚到底。一定要找回朋友，讓朋友多多、敵人少少都是好事。

朱立倫說，不管是社會住宅或公共托老、公共托育的政策，都要務實可行，並歡迎到新北市參觀各種政策推動的成果。

民主進步黨發起全民下架吳斯懷（國民黨不分區立委提名人）活動，民進黨主席卓榮泰1日在助選時，還呼籲首投族要投票，提出「百萬青年站出來，全民下架吳斯懷」口號。

朱立倫接受聯訪時對此議題說，已經不想針對個人發表任何評論，要以政黨角度來看，更何況民進黨在不分區立委的提名爭議也很多，國民黨的名單不滿意的也有。

朱立倫表示，誠如國民黨台南市黨部主委謝龍介所說，「大家訐譙幾聲以後，還是要投給國民黨。」對於民進黨將焦點對準吳斯懷，他說，「民進黨好像搞錯了，民進黨的對手是韓國瑜（國民黨總統參選人），不必針對任何一個個人」。

參選新北市立委第5選區（樹林區、新莊區西盛）的黃志雄說，無論是朱立倫或現任市長侯友宜，對新北與樹林的公共建設有目共睹，對手民進黨立委蘇巧慧的資源比較多，他將一步一腳印爭取認同。（編輯：李錫璋）1081202

前新北市長朱立倫（後左）2日在前立委黃志雄（後左2）陪同下，參訪新北市樹林區五甘心日間長照中心，並與長輩一起復健運動。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月2日