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蔡辦再推新競選歌曲 滅火器3日社群之夜首唱

最新更新：2019/12/02 17:45

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文競選連任辦公室再推新的競選歌曲，蔡總統競總發言人廖泰翔今天說，明天晚上的「社群之夜-人蔘衝一波」活動上，滅火器將首唱新的競選歌曲並公布新歌歌名，讓報名的網友搶先收聽。

廖泰翔說，這首新的競選歌曲，特別邀請到滅火器製作曲目，有別於先前大支所創作的「台灣隊長」rap曲風，這一次走台語抒情搖滾路線，要唱出年輕世代對於生養自己的父母親和台灣土地的情感。

他說，歌曲中不僅唱出年輕世代對於父母親的感謝，也唱出生長在台灣，寄望國家未來更好的心聲。「是恁牽著阮的手，一步一步陪阮走，走過這個島嶼的坎坷運命，猶原勇敢的站在這。無論風多大，阮的心袂震動，志氣是恁幫阮號的名，阮是驕傲的台灣囝仔」。

這首歌的錄製結合許多小朋友的聲音，廖泰翔帶了自己兒子和女兒一同到錄音室獻唱。

廖泰翔轉述楊大正的創作理念指出，這首歌是楊大正在與導演吳念真聊天時，所激盪出來的想法。從一封年輕人寫給爸媽的信中，去了解上一代經歷過白色恐怖、戒嚴時期，到現在的自由民主，一路以來傳承到這一代的善良、志氣的價值觀轉變過程。也期盼藉由這首歌讓世界看見台灣，讓大家為台灣感到驕傲，用愛與期待灌溉國家。（編輯：紀淑芳）1081202

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