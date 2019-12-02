韓陣營：競總設在高雄市黨部 不會特別舉辦活動

（中央社記者王承中台北2日電）國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部仍未成立，知情人士今天表示，韓國瑜的競總已經設在高雄市黨部，且韓國瑜不像總統蔡英文需要在高雄市成立競總，未來不會特別舉辦成立競總的活動。

至於競選總部主委由誰擔任，韓陣營幕僚透露，就是前新北市長朱立倫，現在就等韓國瑜宣布。

韓國瑜全台傾聽之旅上週末回到高屏後，暫告一段落。距離明年總統大選只剩40天左右，外界關注韓國瑜如何利用僅有的時間做最後衝刺。相較於蔡總統先成立高雄競選總部，隨後又在台北成立全國競選總部，韓國瑜遲遲未成立全國競選總部，外傳是因競總主委難產導致。

韓陣營人士表示，不打算特別舉辦成立競總活動，主要是韓國瑜不像蔡總統需要在高雄市成立競選總部，且韓國瑜1日已經出席國民黨在高雄8選區提名立委參選人的競總成立活動，跟成立競總活動的意義相同。

韓陣營幕僚指出，韓國瑜的競選總部一直都設立在國民黨高雄市黨部，再加上傾聽之旅韓國瑜也到全台各地參加聯合競選總部的造勢，不會特地在高雄舉辦一場儀式性活動，就算沒有成立的儀式，相關選務工作仍很順利推動。

韓陣營人士表示，韓國瑜在結束傾聽之旅後，未來仍會全台跑透透，但有別於傾聽之旅多是一天走訪一縣市型態，未來將改採「跳島戰術」，針對各地的重點，一天預計走訪兩個縣市以上；選舉就是要跟地方接觸，不可能繞完台灣一圈就不走了。

韓陣營幕僚指出，總統跟立委選舉息息相關，未來會看各地立委參選人的選情，主動去幫忙拉抬，後續行程仍會看選情的變化而定，比較機動。（編輯：林淑媛）1081202