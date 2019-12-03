是否期待被特赦 陳水扁：尊重總統決定沒有埋怨

前總統陳水扁（前中）3日上午出席一邊一國行動黨不分區立委參選人鄭新助（前右）記者會。中央社記者董俊志攝 108年12月3日

（中央社記者王淑芬高雄3日電）前總統陳水扁今天指出，是否被特赦是政治考量，尊重總統的政治決定，沒有任何埋怨；他也表態基於是民進黨黨員等因素，會投票支持總統蔡英文連任。

陳水扁今天受邀出席一邊一國行動黨不分區立委提名人鄭新助的邀請接受媒體提問時做上述的表示。

媒體關切，是否期待未來能獲得特赦。陳水扁表示，「我們沒有任何希望，等了4年了」，特赦權只有總統可以決定，他說，過去民進黨全代會呼籲赦扁，因此「我尊重總統政治考量和政治決定，沒有任何埋怨」。

另有關一邊一國對於總統支持對象採開放立場，鄭新助表示，自己是行政院顧問，基於支持執政黨當然票投蔡總統。

陳水扁表示，身為民進黨黨員、黨代表，當然支持黨提名參選人，再者他評比蔡總統一定比韓國瑜好，從執政表現也能看得出來，再者蔡總統在捍衛國家主權上也一定比韓國瑜好，所以表態明年總統選舉，一定投蔡總統要讓她連任成功。

他呼籲支持民進黨的民眾，家裡撥一票政黨票支持一邊一國，讓一邊一國得票可以跨過5%門檻，否則鄭新助恐無緣當立委，到時他和鄭新助不是漏氣而已，可能要攜手跳愛河了。

有關一邊一國提名列為不分區立委一事，陳水扁表示，「阿扁心裡有數是蔡總統點不點頭的政治問題，政治問題既然蔡總統不解決，要當不分區立委絕對『沒有啦』，我心裡有數」。

媒體關切今天接受媒體採訪「是否有事先向中監提出申請？」陳水扁表示，有事先向中監報告受邀出席媒體提問，他說中監有派人到現場全程錄音錄影，並不是沒有申請。（編輯：黃世雅）1081203