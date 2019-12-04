傳挺韓活動用志工時數吸引學生 韓陣營：假消息

（中央社記者余祥台北4日電）外傳挺韓造勢活動用志工時數吸引學生幫忙，國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之今天強調，這絕對是假消息，韓陣營會去蒐集證據，並了解這種消息是怎麼傳出來的；選舉到了，假消息多，試圖影響選情。

葉元之上午在國民黨中央接受媒體聯訪時表示，韓國瑜的場子都很熱，沒有人數不夠的問題，但現在選舉到了，假消息很多，例如近日才剛爆發「卡神」楊蕙如帶風向攻擊外交官的例子，很多假消息、假新聞影響選情，呼籲選民看到訊息都要自行判斷。

葉元之也點名「打馬悍將粉絲團」是綠營側翼，不斷散布假消息、假新聞，呼籲檢調要查。

至於媒體報導，原總統蔡英文的汪姓警衛因涉私菸案請調特勤中心後，被分發保護國民黨總統參選人韓國瑜，被質疑可能為蔡政府蒐集情資。

韓國瑜競辦發言人葉元之表示，這件事他們也是昨天半夜才知道，目前還在了解當中；韓也是軍人出身，相信軍人一定會行政中立，不會刻意懷疑誰，但因為是牽涉到私菸爭議，之前國安局長也有講過，選擇價值有誤的人可能不適合擔任總統級的維安，這部分他們研究一下，再跟大家完整報告。（編輯：紀淑芳）1081204