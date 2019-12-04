民團籲立院修水污法 禁止污水進入飲用水源

（中央社記者劉冠廷台北4日電）「我們要喝乾淨水」行動聯盟今天與多個民間團體，到立法院外向立委呼籲，應針對水污染防治法作出修正，明確禁止各種廢污水進入飲用水源或灌溉水源，確保全民健康安全。

因大新竹飲用水及灌溉水水源上游排入大量工業廢水及家庭污水，來自新竹市的公民團體「我們要喝乾淨水」行動聯盟，今天上午與地球公民基金會、荒野保護協會、台灣水資源保育聯盟等多個團體，在立法院外召開記者會，呼籲立法院應修改水污染防治法，要求廢污水不可排入飲用水源。多個來自新竹縣、市的立委參選人，也到場參加。

我們要喝乾淨水行動聯盟召集人陳翠琴說，水污染防治法對於作為飲用水源和灌溉水源的河川，並不禁止工業廢水排入，也沒有廢污水的總量管制。以新竹地區為例，頭前溪的隆恩堰是75萬人的飲用水源，每日取水近20萬噸，但上游每天都有4.5萬噸的廢污水排入，其中2.5萬噸是工業廢水。

陳翠琴表示，新竹人不要喝工業廢水，相信全台的民眾都要喝乾淨水，因此要求中央修改水污染防治法，明確禁止工業廢水排入飲用水和灌溉水河川；此外，他們也將於14日在頭前溪舉辦牽水護河的活動，邀請各黨立委參選人和總統參選人參加，跟民眾說明是否願意重視水污染問題。

來自新竹縣的國民黨立委林為洲則在現場表示，修法的過程是相當漫長的，但在這之前其實有很多事情可做，包括督促地方、中央政府將所有可能污染的水源先納管處理等。

林為洲說，最近他們積極提出要求，將石門水庫的中20萬噸的水運到新竹地區，且優先給予生活上的用水，而不是工業用水，這在短期內，可以讓民眾先使用相對安全的水。（編輯：蘇志宗）1081204