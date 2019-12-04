陳亭妃力挺游錫堃 盼成為下屆立法院龍頭

基隆市長林右昌（前右3）4日輔選尋求連任的台南市民進黨立委陳亭妃（前左3），林右昌表示，看到香港事件，大家更要珍惜台灣的主權。（陳亭妃服務處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年12月4日

（中央社記者張榮祥台南4日電）基隆市長林右昌今天輔選尋求連任的台南市民進黨立委陳亭妃，陳亭妃則當場力挺前行政院長游錫堃引領民進黨立委，成為下屆立法院龍頭。

民進黨提名的台南市第3選區（安南區、北區）立委參選人陳亭妃，預定7日在安南區成立競選總部，總統蔡英文、游錫堃、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、民進黨主席卓榮泰等人將到場輔選。

陳亭妃表示，這次選舉相當重要，尤其是香港民主自主被打壓，香港人民則以選票支持泛民主派人士，台灣選民也要用選票捍衛台灣的民主自由，台灣真的不能變成香港第二。

陳亭妃說，游錫堃這次名列民進黨不分區政治組的第一名，她希望游錫堃引領民進黨立委，成為下屆立法院龍頭，帶領台灣守護主權價值。

林右昌表示，台灣的民主自由及主權，站在世界民主國家的最前線，看到香港事件，大家更要珍惜台灣的主權。（編輯：黃世雅）1081204