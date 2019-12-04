綠控推販毒殺警參選人 藍：每個人都有過去

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨今天赴彰化縣召開首場行動中常會，黨秘書長羅文嘉點名國民黨提名的彰化縣立委參選人張瀚天曾販毒，蕭景田曾涉殺警奪槍，如果這樣的人進到國會，「彰化鄉親以後怎麼教小孩？」

國民黨發言人歐陽龍表示，國民黨提出的立委參選人和不分區立委，都有地緣、區域平衡、鄉親服務的考量，每個人都有過去，以前的惡並不代表現在的惡，現在的善也可以把過去的惡掩蓋，民進黨把過去的這些事拿出來攻訐，不足為奇，仍盼兩位代表國民黨出征的同志取得好成績，給他們一個服務民眾的機會。

選戰進入最後階段，民進黨陸續啟動4場行動中常會，拉抬立委選情，今天的首場選在彰化；今天中常會以「反毒」、「反黑」與「反滲透」作為主題，邀請知名作家九把刀的爸爸、藥師柯毓彬專案報告「彰化校園毒品氾濫狀況與防治對策」。

民進黨4位彰化縣立委被提名人黃秀芳、洪宗熠、陳秀寶與陳素月都與會，卓榮泰也將陪同在彰化市內車隊掃街。

羅文嘉說，行動中常會安排在彰化有特別意義，有件事民進黨無法接受、認同，全台73個選區，只有在彰化第2選區，國民黨提名的張瀚天曾販毒吸毒被判刑確定。

羅文嘉指出，曾販毒吸毒的張瀚天，未來如果進到立院當立委，「彰化鄉親以後怎麼教小孩？」怎麼教小孩不要去吸毒、碰毒，又怎麼對得起像柯毓彬這樣四處教育大家不要碰毒品的人。

羅文嘉說，有些人，包括張瀚天本人辯稱，這是年輕犯的錯，現在已改過自新，但是他認為，對於未來要參與兩岸外交、教育、環境等議題的國會議員，「我們要求不能只是這樣而已，我們要求要更多一點」。

羅文嘉並說，國民黨在彰化縣第4選區更離譜，推出曾涉殺警奪槍案的蕭景田，他要請國民黨不分區立委被提名人葉毓蘭給大家一個交代，為何國民黨在彰化提名這樣的人選。

他說，大家不滿意退將吳斯懷，要下架吳斯懷，但更要下架張瀚天、蕭景田，反毒、反黑、反滲透的具體實踐就在彰化這4個選區。

民進黨主席卓榮泰則說，贏得中台灣，就是贏得民主國會過半關鍵力量；他說，很遺憾國民黨推出的參選人過去的紀錄讓大家無法安心，呼籲大家用選票抵制這些染紅、染黑、涉毒的候選人，證明彰化不是毒品、賭博、黑道的故鄉，找回彰化的光榮感，民進黨在彰化要揮出滿貫全壘打。（編輯：林興盟）1081204