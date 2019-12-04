陳建仁引教宗方濟各名言 肯定傑出公務員為政典範

（中央社記者游凱翔台北4日電）「108年公務人員傑出貢獻獎」表揚大會今天舉行，副總統陳建仁受邀頒獎。他致詞表示，教宗方濟各曾說「真正的權力就是服務」，獲獎公務員在群眾中看見責任，是所有人的標竿、典範。

民國108年公務人員傑出貢獻獎下午在考試院舉辦頒獎典禮，台北地檢署主任檢察官陳玉萍、彰化線西鄉衛生所護理長鄭聿淩、刑事警察局偵查正柯健志、苗栗縣政府衛生局科長陳淑珠、原住民族委員會處長王美蘋、交通部公路總局第二區養護工程處副工程司呂正安等人獲獎，陳建仁受邀頒獎，並致詞勉勵。

陳建仁表示，非常高興代替總統蔡英文來參加表揚大會，這項獎項對公務員來說是至高的榮譽，獲獎者都是為了國家全力以赴、提出重要革新方案，並在專業崗位上完成重要的貢獻，同時他也要向默默付出、無私奉獻的公務人員致上謝意，這些公務員讓國家施政順利，讓全體人民受惠。

陳建仁指出，他是天主教徒，教宗方濟各曾經說過「真正的權力就是服務」，身為公務人員雖然擁有公權力，但目標就是服務，而獲獎人員在群眾中看見責任，並將業務做到盡善盡美，是所有人的標竿、典範。

考試院長伍錦霖致詞時也說，這項獎項被比喻為「公務人員界的奧斯卡獎」，也是至高無上的榮耀，評審過程相當嚴謹、周全及公正，獲獎者是從超過百名被推薦者中脫穎而出，確實非常難能可貴，也是全國公務員的表率。（編輯：楊玫寧）1081204