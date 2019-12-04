遭指未顧部落居住權益 原民會：已編1.8億預算

（中央社記者張雄風台北4日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天指政府未落實原住民居住環境權益。原民會說，已透過前瞻計畫編新台幣1.8億元，補助12處聚落營造計畫，南靖部落待解決土地問題即可進行後續作業。

宋楚瑜拜訪新北市鶯歌區南靖部落，認為南靖部落的居住環境不是現代國家應有的狀況，未得到應有的照顧。

原民會晚間發布新聞稿表示，關於南靖部落居住環境的問題，待新北市政府解決部落的用地問題，各項營造計畫就可以立即開啟後續作業。

原民會表示，都市原住民族聚落違建問題30多年來無解，已在前瞻計畫中城鄉建設編特別預算1.8億元，辦理「都市原住民族部落營造計畫」，逐一處理各聚落的居住權益議題。

原民會指出，目前已核定基隆（海濱）、新北（三鶯、溪洲、中正及隆恩埔）、桃園（撒烏瓦知、崁津）、新竹（那魯灣）、台中（花東新村、自強新村）及高雄（拉瓦克、長份）等地共計12處聚落營造計畫。

其中新北市三鶯部落家屋已完工入住、溪洲部落家屋即將完成，台中市花東新村與自強新村道路、排水等公共設施工程費4642萬元已補助並於今年5月28日開工，屋舍也已開始興建；上述其他部落的補助經費也都已核撥地方政府辦理發包作業。

原民會強調，對於過去政府未告知族人就在蘭嶼放置核廢料，總統蔡英文道歉後不僅提出真相報告，更願意回溯補償25.5億元。此舉已獲得台東縣及蘭嶼鄉大多數村長、島上絕大多數族人的支持，更對蔡總統正視歷史、勇於改正的態度表達肯定。（編輯：管中維）1081204