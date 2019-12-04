蔡競辦：韓國瑜打負面廣告 讓人想問憑什麼

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄今天晚間說，國民黨總統參選人韓國瑜在媒體投放負面廣告，看完之後，讓人想問「憑什麼閨蜜可以當主秘？憑什麼買7200萬豪宅可以自稱庶民？憑什麼韓市長可以請假不上班？」

阮昭雄晚間指出，韓陣營廣告中問憑什麼民進黨可以連任，其實答案很簡單，憑的是民進黨政府顧主權、拚經濟、有改革，蔡總統是執政3年有成，下一個4年照顧更周全；反觀國民黨，提名去聽訓於對岸領導人習近平的退役將領吳斯懷，633完全跳票，所有改革光說不做。

阮昭雄提出7個問題反問韓陣營「憑什麼廣告製造假訊息？憑什麼閨蜜可以當主秘？憑什麼買7200萬豪宅可以自稱庶民？憑什麼韓市長可以請假不上班？憑什麼最後一名的市長可以選總統？憑什麼愛說謊？國民黨憑什麼？」

另外，韓國瑜今天表示，網路上被霸凌三兄弟是「賴清德、柯文哲與我」。他並質疑網軍傷害民主價值，執政的蔡總統有責任跟義務向全台灣人說清楚。

阮昭雄稍早表示，北檢起訴楊蕙如一案，已進入司法程序，尊重司法調查。但還原關西機場案的經過，包括國際媒體的調查，都確定是來自境外假訊息所造成的莫大遺憾，大家都應該記取這個沉痛的教訓。

阮昭雄表示，韓國瑜自稱是假訊息的受害者，根本是說笑了。相信社會各界也很清楚，是哪一個政黨、哪一個陣營、哪一個參選人不斷在製造錯假訊息，從去年高雄市長選舉電視政見辯論會的耳機事件、護唇膏事件，都有大量帳號帶網路風向的痕跡，之前韓國瑜指控的追蹤器，還介於有跟沒有之間。（編輯：林興盟）1081204