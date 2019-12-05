鄭文燦：韓國瑜缺方向缺內容 蔡總統已掌握優勢

桃園市長鄭文燦（圖）4日接受中央社訪問表示，2020總統大選從競選至今，總統蔡英文之所以能翻轉選情，是因為選民心中有一個對國家領導人的標準，會綜合國家方向與領導人的政治形象，因此蔡總統與國民黨總統參選人韓國瑜很快就分出高下。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市長鄭文燦獲總統蔡英文任命，接下2020總統大選民進黨全國競選總部總督導職務，他表示，韓國瑜的選舉缺乏方向感與國政內容，蔡總統調整步伐後穩健領導，已掌握優勢。

鄭文燦4日接受中央社訪問時表示，2020總統大選從競選至今，蔡總統之所以能翻轉選情，是因為選民心中有一個對國家領導人的標準，會綜合國家方向與領導人的政治形象，因此蔡總統與韓國瑜很快就分出高下。

鄭文燦表示，韓國瑜在當選高雄市長後不久就參與國民黨總統初選，更投身大選，所以人民對他的誠信有疑慮。

他指出，香港的反送中也讓大家看到，這次選舉的選票不只是選出總統，更必須要向國際社會發出一個明確訊號，因此，選民會比以前更重視這張選票的意義。反送中會拉高選民的投票意願，不但年輕人投票意願提高，投給民進黨跟蔡總統的比例也會增加。

鄭文燦進一步說，國民黨不分區名單影響也很大，國民黨內部雜音大，黨主席吳敦義領導的威信也大幅滑落，另外像鴻海集團創辦人郭台銘出走等，最後的結果，就是國民黨政黨形象滑落。

他說，看得出對國政生疏的韓國瑜已經亂了手腳。韓國瑜參選總統的前半段是吹牛比賽，等到吹牛比賽結束後，民眾卻發現沒有內容。剩下一個多月的時間，韓國瑜幾乎是在進行一場沒有方向感、沒有國政內容的選舉。

鄭文燦表示，這並非是亡國感的操作，而是台灣對於中國以一國兩制或其他伎倆要操作台灣選舉的不滿和對抗，這張選票不是投給一個人，它是投出一種價值，也是強烈支持台灣民主的表示。

鄭文燦指出，民進黨在去年九合一大選後，執政團隊調整步伐，對於民怨的拆解及政策執行能力，做得比以前更明確、節奏更快。這些可從內閣滿意度直線攀升看得出來，民意的轉折一年內有很大的差別。

鄭文燦說，自己在去年九合一大選結束曾建議蔡總統，要有小英2.0，對很多議題的看法方向感要明確，從去年到今年，蔡總統明顯較勇於表達自己，像是中共國家領導人習近平當時對台談話，蔡總統在短時間內立即回應，被民眾封為辣台妹，那就是民意的轉折點。

鄭文燦表示，民進黨黨內初選也激發出蔡總統的韌性，通過初選考驗，蔡總統有了很大的改變，民進黨通過初選考驗，解決許多問題，也不致於產生分裂。

鄭文燦認為，在總統與立委選舉中，選民的投票行為是先決定總統再決定立委，所以，蔡總統現在也是在拉抬立委，訴求國會席次要過半。雖然立委選舉有很多因素，但原則上跟總統選舉會有段落差，主要原因就是小黨很多，小黨除了訴求制衡，更有民眾對藍綠兩黨的厭惡感，所以民進黨所提名的立委要單獨過半會有挑戰。另一個原因則是台灣選舉的熱季已縮短，現在選民到最後才會做決定。（編輯：吳協昌）1081205