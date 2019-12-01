蔡總統下令鄭文燦任總督導 選票拚出台灣第一名

（中央社記者葉素萍、吳睿騏桃園1日電）總統蔡英文今天在桃園市北區競選總部成立大會表示，賦予桃園市長鄭文燦擔任全國競選總部總督導的任務，拜託鄭文燦「幫我們的選票拚出台灣第一名」。

蔡總統晚間連趕桃園市北區、桃園市南區競選總部開幕。蔡總統抵達南區晚會時，從會場尾端大進場，她展開笑容與支持群眾揮手、握手，現場擠得水洩不通，短短110公尺的距離，她走了17分鐘；主辦單位預估現場超過2萬人。

鄭文燦陪總統連趕兩場，北區場則還有民進黨主席卓榮泰、立法院長蘇嘉全，南區場還有民進黨副總統參選人賴清德、行政院副院長陳其邁出席晚會活動。

在桃園市北區競選總部成立大會上，蔡總統表示，自己要賦予鄭文燦擔任全國競選總部總督導新任務，一起拚國家總勝利。

蔡總統說，2020年每個人有3票，一票總統蔡英文，一票民進黨提名的立委，一票投給「改革唯一品牌」民主進步黨，讓民進黨在國會更有力量，守護台灣也守護民主。

卓榮泰也肯定鄭文燦就任桃園市長後，為桃園開啟了新的一頁，他表示，鄭文燦讓大家看到用心的市長，如何翻轉一個嶄新、要起飛的城市，因此要拜託桃園市擊出滿貫全壘打，立委全上。

蔡總統轉到南區競總成立大會上，細數客家、台商投資、軌道建設等政績，她也提到，4年前她說要蓋社會住宅，大家都不看好，但是現在光是在桃園完工的、正在蓋的，就有15個基地、5000戶，未來在桃園的目標是33個基地、1萬2000戶；這個政策從無到有，現在漸漸看到成果。

她說，蔡英文當總統、鄭文燦當市長，成就了桃園起飛的黃金時代，過去蔡英文挺桃園，現在她要拜託大家一件事「這次換桃園來挺蔡英文」；2020台灣要贏，就從桃園先贏，她要拜託政績第一名的總督導鄭文燦，「幫我們的選票拚出台灣第一名」。

賴清德說，有人跟他說，桃園過去是藍營大本營，要贏不容易，但他認為這場選舉與以往的意義不同，這場大選不是國民黨與民進黨之爭、不是藍綠對抗，是守護台灣的一場選舉。

賴清德說，「共產黨欺負我們已經欺負得很嚴重了，中國的壓力已經到我們的門口了，國內怎麼還可以再有藍綠對抗、族群之爭呢？」這場選舉不是藍綠對抗，也不是族群之爭，是自由民主與專制獨裁之爭，不能讓台灣成為第二個香港、第二個西藏。

鄭文燦說，如果一個將領帶兵喊捍衛中華民國，退休到對岸聽「習大大」訓話，如何向國家交代？他相信全台灣的將軍乃至士官都是愛國的，「國民黨在一千多個退將唯一選擇吳斯懷，我們唯一選擇是讓吳斯懷下架」。

鄭文燦呼籲國民黨總統參選人韓國瑜支持者冷靜想想，國家要交給誰才可以永續發展，要讓全世界保護台灣還是要接受北京的條件。香港人展現勇氣與堅持，上半場台灣人為香港喝采，但下半場，台灣人要用選票展現對台灣的堅持。（編輯：楊凱翔）1081201