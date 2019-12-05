大師鏈進軍中國 陳明通：若涉政治宣傳就違法

（中央社記者陳俊華台北5日電）網路平台「大師鏈」進軍中國，且因延攬前國安局長楊國強等國安高層加入，引發關注。陸委會主委陳明通今天說，若要到大陸投資需經審查，若涉替中共政治宣傳，依法有相關處罰條款。

立法院內政委員會今天邀請不當黨產處理委員會主任委員林峯正報告業務概況，另外，審查時代力量黨團提出「反境外敵對勢力併吞滲透法」草案，及民進黨立委尤美女等人提出「境外勢力影響透明法」草案等案，邀請陳明通、國安局副局長胡木源等人列席。

國民黨立委林為洲質詢時指出，黨產會委員沈伯洋經常在臉書上發文嗆特定政黨，並分享台灣基進的臉書發文，「說是超出黨派的委員，誰能相信？」沈伯洋只罵特定政黨，批判民眾黨、國民黨，且支持特定政黨，質疑獨立機關能獨立行使職權嗎？

林峯正答詢時表示，沈伯洋除了是黨產會委員外，也是學者、草擬反滲透法草案的人之一，他是在倡議法案，「哪一點沒有公正？」若有哪個政黨支持這項法案，也滿正常的；且學者有自己的價值確信，不能要學者違反價值確信，更不能叫委員不發言。

另外，民進黨立委劉世芳質詢時問陳明通，對「大師鏈」態度？陳明通說，因為「大師鏈」是登記在台灣的公司，如果要到大陸投資有審查機制，要經過審查，如果替中共作政治宣傳，或是未經允許的代理廣告，也會有相關處罰條款，「不是資金的問題，是項目的問題」。

劉世芳接著問，前國安局長楊國強、前軍情局長張勘平等國安高層，現在是否還在管制名單中？胡木源說，都在管制名單。陳明通表示，管制並不表示禁止，是要經過審查，想去的話要提出申請，審查後才會准駁。

詢答結束後，林為洲表示，國民黨團、時代力量黨團都主張將草案送到院會逕付二讀，與民進黨團的反滲透法草案一起協商，因民進黨團反對，「協調無共識，散會」；民進黨立委李俊俋也在台下說，「反對」，逕付二讀、併案協商都不是委員會的權責。（編輯：蘇志宗）1081205