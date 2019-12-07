屏東競選總部成立 蔡總統籲投票展現台灣人意志

尋求連任的總統蔡英文（前排中）屏東縣競選總部7日上午成立，蔡總統鼓勵大家一定要去投票，展現台灣人顧主權的意志和決心。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）尋求連任的總統蔡英文屏東縣競選總部今天上午成立，蔡總統鼓勵大家一定要去投票，展現台灣人顧主權的意志和決心，並說人民把票投民進黨，「民進黨1天當3天用」。

蔡總統屏東縣競選總部上午成立，蔡總統表示，她剛上任總統時，有人質疑她4年是否能讓台灣經濟成長1%，現在已經超過1%了，未來4年，長照2.0照顧老人、幼兒0到6歲國家一定照顧，農民目前除了有各種保險外，未來也會有農民退休制度，她絕不會開空頭支票。

她說，過去3年多，中國文攻武嚇下，她沒有讓步過、妥協過，總統最重要工作是顧台灣主權，看到香港人上街頭顧他們的民主，很多報導都說中國滲透台灣，「所以我們必須強化民主」，也要把法律拚好，才能對滲透強而有力的處理。

蔡總統說，中國滲透全世界，台灣就在最前線，全世界都在看台灣這次選舉，人民展現什麼意志和決心。

蔡總統要大家都去投票，保自己的主權和民主自由，展現台灣人的意志，總統故鄉要贏，要從最南邊一直贏到最北邊，屏東人挺民進黨，民進黨沒讓屏東失望，「保衛國家是我們的責任，屏東人從來沒有缺席」。

蔡總統說，「民進黨有一個傳統，人民把票投給我們，我們用全力來拚，1天當3天用。」這一票不只選總統與立委，更要展現台灣人的決心。

蔡總統也請在場約3萬多名支持者，支持第1選區（屏北）立委提名人鍾佳濱及以無黨籍參選的第2選區（屏南）立委參選人蘇震清、山地原住民立委參選人伍麗華及不分區立委周春米及莊瑞雄，蔡總統說，他們當選，國會過半，她才能有靠山。

今天競選總部成立大會還有民進黨副總統參選人賴清德、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、屏東縣長潘孟安等人到場站台。（編輯：謝雅竹）1081207