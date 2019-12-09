屏縣立委選戰 鍾佳濱葉壽山同打運動牌

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）屏東縣國、民兩黨屏北選區立委參選人齊打體育政見，民進黨參選人鍾佳濱今天安排考察，爭取設置運動休閒產業園區；國民黨參選人葉壽山也喊出，爭取發展屏東體育產業城。

尋求連任的民主進步黨屏東縣第1選區（屏東市等）立委參選人鍾佳濱今天安排立法院教育及文化委員會、體育署到屏東縣考察，教育及文化委員會召委李麗芬、教育部主任秘書朱楠賢、體育署副署長王水文等人上午前往屏東縣立棒球場了解地方需求。

考察時，鍾佳濱表示，屏東棒球場已有多年歷史，屏縣府規劃利用已拆除的六塊厝舊眷村設置屏東縣運動休閒園區，新建符合國際賽事規格的棒球場、風雨球場等設施。

鍾佳濱指出，行政院規劃的高鐵南延屏東案將在六塊厝設站，將緊鄰運動休閒園區預定地，這對爭取中的屏東運動休閒園區是一大利基，並且能進一步提升為運動休閒產業園區。

鍾佳濱表示，「高鐵來、捷運來，人潮球團都會跟著來」，高鐵與捷運不是僅能2擇1，而是可相輔相成。

對於鍾佳濱所提的運動休閒產業園區構想，教育部體育署允諾支持。

隨行的屏東縣政府秘書長邱黃肇崇表示，將修改計畫書，再向中央重新提報運動休閒產業園區計畫。

鍾佳濱指出，將監督體育署落實相關計畫，發展屏東體育休閒產業，且讓職棒早一點到屏東。

中國國民黨屏東縣第1選區（屏東市等）立委參選人葉壽山向媒體表示，自參選以來，就主打屏東體育產業城。

他說，如果當選，將爭取設置廣達1300公頃的屏東體育產業城，引進各類體育周邊產業；強化學校技職合作，提供企業人力資源，創造5萬至10萬個在地就業機會，讓屏東成為國際最大體育產業城。（編輯：戴光育）1081209