遭疑有立委請託流程圖 台大醫院澄清非工作規範

（中央社記者陳偉婷台北10日電）有媒體報導，台大醫院有立委就醫請託作業程序，遭疑有特權。台大醫院今天聲明指出，網路流傳文件是10多年前員工的內部紀錄，存放在醫院電腦，並非同仁工作規範。

有媒體報導，有醫師在匿名論壇發現台大醫院有「立法委員就醫或請託關照作業程序圖」，內容包含立委本人、親屬或選民就醫的相關作業流程，遭疑有特權。

台大醫院企業工會秘書廖郁雯上午受訪表示，接到許多人對台大醫院立委請託程序圖的質疑，一開始也不知道爆料截圖真偽，但經查台大醫院內部網站，確實有該份文件，且建檔日期是在6年前。

廖郁雯說，不清楚這份文件在臨床到底有沒有被執行，感覺「有些醫護知道、有些不知道」。但有一名已離開原單位、在台大急診服務5年的護理師指出，從不知道該份流程存在。

台大醫院上午發布聲明指出，此網路流傳的文件，經查是醫院約10多年前一名同仁建立的內部紀錄，是因儲存資料而放在院內網路中，並沒有經過院會討論通過同意，也不是所有同仁工作規範。

台大醫院公關受訪時表示，醫院對來就醫的病人，都會盡力照顧，對於有特別請託者，醫院會對病人轉達關心，但無法干預醫療作業。

公關表示，台大醫院病患多，醫療單位業務十分繁忙，門急診仍會告知請他們在不影響正常醫療的狀況之下酌情協助。

廖郁雯說，願意相信台大醫院的說法，但工會已經發文，也希望院方能正式給回應和解釋，釐清立委就醫流程規劃和使用的狀況，且希望立委就醫應跟一般民眾一樣排隊，不應未經檢傷就插隊，影響其他急診民眾的權益和隱私。（編輯：張雅淨）1081210