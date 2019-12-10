立院三讀 犯罪被害人可向法院聲請參與訴訟

（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院會今天三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，新增被害人訴訟參與制度，讓多款犯罪類型的被害人，得向法院聲請參與案件訴訟的機會，另外也將修復式司法法制化。

這次修法司法院、行政院版本有幾大重點，包括全面強化被害人於訴訟過程中的保護措施，以及在刑事訴訟法新增第7編之3「被害人訴訟參與」等。

三讀條文規定，因故意、過失犯罪行為而致人於死或致重傷，或妨害性自主罪等犯罪的被害人，得於檢察官提起公訴後第二審言詞辯論終結前，向法院聲請參與本案訴訟。

三讀條文也規範，聲請訴訟參與，應於每審級向法院提出聲請書狀。法院如果認為不合法律上的程式或法律上不應准許者，應以裁定駁回。但其不合法律上的程式可補正者，應定期間先命補正。

至於證據解讀部分，三讀條文規定，「每調查一證據畢，審判長應詢問訴訟參與人及其代理人有無意見。法院應予訴訟參與人及其代理人，以辯論證據證明力之適當機會」，藉此貫徹被害人訴訟參與的目的。

在修復式司法部分，法務部已於民國101年9月1日起擴大於各地檢署試辦，為明確宣示修復式司法於台灣刑事程序的重要價值，因此納入這次修法範圍，進行法制化作業。

三讀通過條文包括，檢察官於偵查中得將案件移付調解；或依被告及被害人的聲請，轉介適當機關、機構或團體進行修復。法院於言詞辯論終結前，得將案件移付調解；或依被告及被害人的聲請，於聽取檢察官、代理人、辯護人及輔佐人的意見後，轉介適當機關、機構或團體進行修復。

此外，三讀條文也規定，審判長應給予訴訟參與人及其代理人、陪同人就科刑範圍表示意見的機會。

本案完成立法三讀後，民進黨立委尤美女發言指出，這次修法重點包括，對於被害人的一般保護，讓被害人在訴訟過程中，能夠有人陪同，讓被害人的生理、心理有所穩定；此外，也將修復式正義明文化，彌補被害人的痛苦與不安。

尤美女也說，這次修法也讓被害人得以參與訴訟，讓被害人的觀點可以適時反應給法官，減少他們對於司法程序的隔離感；期待行政機關未來能採取更精緻的方式，落實相關細節。（編輯：蘇龍麒）1081210