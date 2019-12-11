朱立倫挺難民法 籲國民黨應支持

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨總統參選人韓國瑜全國競總主委朱立倫今天表示，國民黨支持港人追求民主，不希望有任何人或政黨把香港爭取民主的過程當成提款機、選舉戰略，國民黨應支持難民法，民進黨若真正關心香港民主更應積極推動此法案。

朱立倫今天領軍全國近40位青年議員成立新世代戰鬥團，戰鬥團主要由六、七、八年級生組成，分為政論戰將組、在地強棒組、時代青組，要在最後一個月突圍反攻。

朱立倫說，國民黨需要更多的年輕朋友，也需要跟年輕人站在一起；針對韓國瑜年輕支持度落後，朱立倫說，將更努力讓青年世代參與選戰，連結在一起，新世代戰鬥團會回到自己的選區，匯集更多青年力量。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，國民黨立委日前到外交部抗議，與現場警員、外交人員起衝突，外交部將告發陳抗國民黨立委。

朱立倫說，國會議員到政府機關陳情時竟然大門深鎖，事後還要告國會議員，真是讓人不可思議，外交部不應成為滿清大衙門，若所有政府機關都要用這種方式對待國會議員，這還是民主社會嗎。

國民黨副總統參選人張善政日前質疑駐日代表謝長廷為何在當時大阪辦事處處長蘇啓誠輕生後，對立法院回台報告的要求置之不理，謝長廷今天稱，若可以提出任何當時立法院有要求他回台備詢的證據、具體日期，他馬上辭職道歉。

朱立倫說，謝長廷很清楚民進黨是國會多數，可以讓很多詢答或專案報告無法進行，讓民眾少了知的權利。

媒體詢問，是否將整合鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平，朱立倫說，不只是他，還有榮譽主委、後援會總會長、顧問團總團長等，大家都會分進合擊，把老朋友找回來。

在立委選戰方面，朱立倫說，目前盤點有10個選區選情膠著、需要補強，有些可能是地方上的問題需要一一化解，有一些可能是需要更多前輩助選，增強戰力等。（編輯：紀淑芳）1081211