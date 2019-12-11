楊蕙如案 民進黨北市黨部：內部先行政調查

（中央社記者劉建邦台北11日電）「卡神」楊蕙如案延燒，民進黨台北市黨部執委會昨天做出2項決議，包含靜待司法審理及執委會依職權調查。市黨部主委陳正德今天說，全案不能未審先判，會先進行內部行政調查。

陳正德接受電話訪問表示，執委會調查方向無法對外說明，但此案會先由內部行政調查，目前還在司法調查審理階段，暫無法討論楊蕙如是否違反黨紀。至於外界建議應先開除楊的黨籍，陳正德認為應依循相關程序，由內部行政調查了解所有狀況再行判斷。

陳正德說，此案仍在司法審理調查階段，若判決確定會立即處理，過去類似案例也是依相關程序規定執行。若黨員有違反黨紀狀況，會向執委會報告，討論後再移送評委會，並通知當事人到場說明，最後由評委會決定議處。

楊蕙如案延燒，民進黨基層呼籲黨應主動開除，以免影響選情。民進黨主席卓榮泰8日受訪表示，一般黨員懲處權屬於地方黨部，已責成台北市黨部盡速處理，讓黨紀伸張，也讓社會對黨處理此事的明快及依黨紀處理原則，得到大家支持認同，會依內部程序處理。

民進黨台北市黨部10日召開執委會做出2項決議，包含靜待司法審理，並依紀律評議條例由執委會依權責調查，再依相關規定處理。陳正德受訪時說，此案司法調查審理未結束，不能未審先判，目前未討論開除黨籍程序，由執委會先調查。

2018年日本關西機場事件後，楊蕙如等人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，12月2日遭台北地檢署依侮辱公署罪起訴。楊蕙如因具有民進黨員身分，案件成為選舉攻防角力議題。（編輯：孫承武）1081211