鬆口要選2024 柯文哲：時間到了可以就選

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市長柯文哲在11日專訪中鬆口，若沒意外、身體夠好， 會選2024總統，外界解讀是要塑造「亡柯感」拉抬選情。他今天說，每天做好該做的事就是最好準備，「時間到了，可以，就選」。

他說，2020選舉還沒結束，所有人就在討論2024，「大家理智一點、正常一點」，並稱只要沒有人問他，他就不會回答。

柯文哲今天上午出席「2019綠屋頂示範區記者會暨台北花卉行銷推廣」活動，接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲接受「台灣藝術台」節目「新聞噹噹噹」主持人張啟楷專訪時表示，自己卸任後，若沒意外、身體夠好，會角逐2024總統，而新北市長侯友宜很有可能代表國民黨參選，「如果他幹得比我們好，給他幹也不是什麼壞事」。

由於距離投票日僅剩1個月，民眾黨內部分析不分區安全名單約4席，外界解讀柯文哲此時拋出參選2024總統議題，是為塑造「亡柯感」搶救選情，不過，他說，無論選情是否告急，仍會盡力爭取最大席次。

而柯文哲曾說過不該在第一任內想著第二任，第二任時心想總統大位，有媒體就此提出質疑。

柯文哲表示，「對啊，沒有錯」，強調他的態度一如既往，認真做完台北市長後，再去想其他問題。而被問及2024是否願意不選而支持侯友宜選時，他則說，「人活在世界上，準備要做，對成敗不要強求，常常不是人可以決定的，是天決定的」。

他說，如秦始皇2000年前尋求長生不老，但沒有用，因人都是血肉之軀，「以後的事以後再煩惱，時間到了，可以就可以，不行就不行，自然一點就好」。

柯文哲表示，「我們作為國民，每個人都要做好準備，不是說我們要幹什麼，有一天國家需要你的時候，你該做的準備都要做好」，而他要侯友宜到美國華盛頓、紐約、波士頓看一看，安排參訪美國政治中心的目的不是為了選總統。

另外，親民黨不分區立委被提名人劉宥彤質疑，柯文哲此時拋出要參選2024總統議題是只顧自己，未顧及第三勢力。

對此，柯文哲說，「台灣社會很奇怪，2020還沒選，你們就在討論2024，大家理智一點、正常一點」；被媒體追問「是你先提」時，柯文哲反問「是先有雞，還是先有蛋？」（編輯：張銘坤）1081212