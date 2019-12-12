不容外縣市民眾來罷韓 尹立批韓國瑜惡劣搞戒嚴

（中央社記者王淑芬高雄12日電）國民黨總統參選人韓國瑜說，不容沒有投票權的外縣市民眾21日到高雄影響罷韓風向。「Wecare高雄」發起人尹立今天批評韓國瑜惡劣、雙重標準，反民主搞戒嚴。

罷韓團體計劃21日舉辦遊行，韓國瑜昨天主持「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」記者會時，呼籲海內外支持者一起參與；不過，他也要同一天遊行的罷韓團體不要動員外縣市民眾參加，不要搞成政治動員，此舉於法不合等，不容沒有投票權的外縣市民眾當天來影響罷韓風向。

韓國瑜不許外縣市民眾參加罷韓遊行的說法，尹立今天在媒體聯訪時批評荒謬、惡劣、雙重標準，還反問「韓國瑜根據中華民國哪一部法令，是在搞戒嚴嗎？」

他說，韓國瑜是高雄市長，卻不准別人到高雄參與民主活動；1221遊行是台灣民主政治最基本的人權，他批評韓國瑜身為市長卻用另外一場遊行對付人民，非常荒謬，想法奇怪、思想接近戒嚴。

他說，台灣經過美麗島事件，戒嚴已經過去了，Wecare高雄舉辦罷韓遊行，而韓國瑜陣營也選擇1221辦遊行，是「挑戰我們的自由」。

尹立坦言近日有一些主張延後舉辦活動的聲音；不過他說，當韓粉越大聲、越囂張的時候「如果我們妥協、屈服了，就證明韓粉大聲囂張是對、理性平和是錯的」，呼籲韓國瑜要尊重人權。

至於有民眾擔心對方陣營想要形塑可能性的衝突而引發恐慌一事，尹立說，兩陣營遊行路線有差別，警政署有南下開專案會議，將會在重要的交通節點、捷運車廂內也會派駐警力維安。

他呼籲韓國瑜及支持者不要來挑釁；尹立籲守住台灣民主自由最基本的底線。（編輯：黃世雅）1081212