張善政談賭盤 綠委：沒報案就是包庇犯罪

（中央社記者陳俊華、王承中台北12日電）民進黨立法院黨團幹事長管碧玲今天說，國民黨副總統參選人張善政明知賭盤違法，卻還大肆宣揚，是否涉嫌鼓勵簽賭，盼張善政趕快去報案、跟社會道歉，「沒有報案就是包庇犯罪」。

張善政辦公室發言人黃曼昕表示，現在媒體每天都在討論賭盤，每個人都很容易聽得到、看得到，執政的民進黨政府、法務部看到這種狀況，才應主動調查，怎麼會叫無行政權的前行政院長去報案。

黃曼昕指出，民進黨身為執政黨，掌握最多的行政資源和權力，最應該主動調查，不要聽到張善政說一句話，就覺得又撿到槍可以攻擊。

「新頭殼」今天報導，國民黨副總統參選人張善政上午接受電台專訪時說， 在國民黨總統參選人韓國瑜把民調「蓋牌」以前，他知道的總統蔡英文與韓國瑜民調差距在誤差範圍內，賭盤其實是PK盤。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、書記長李俊俋下午在立法院舉行「利用賭盤救選情，前閣揆可以包庇犯罪嗎？」記者會。

管碧玲說，張善政是前行政院長，明知賭盤是違法的，「可以利用犯罪行為救選情嗎？沒有道德瑕疵嗎？」韓陣營把科學民調打到死，還拿賭盤大肆宣揚，有沒有涉嫌鼓勵簽賭、算不算操作賭盤，希望張善政趕快去報案，「沒有報案就是包庇犯罪」，並跟社會表達歉意。

李俊俋表示，法務部發布的「賄選犯行例舉」中第17項明定，「聚眾賭博，並期約於候選人當選後贏得數倍賭金」，就是俗稱的賭盤，張善政身為副總統參選人還鼓吹賭盤，有沒有違反總統副總統選舉罷免法，張善政如果知道有賭盤，就應立刻打電話去檢舉，內政部警政署刑事警察局有檢舉專線02-27661919。

李俊俋說，張善政現在還在鼓吹賭盤，目的是想藉由賭盤影響選民投票傾向，要不要趕快打電話檢舉。（編輯：林興盟）1081212