退出民進黨 雲縣副議長蘇俊豪首表態挺韓國瑜

國民黨總統參選人韓國瑜（前左4）12日到雲林縣北港朝天宮參拜，退出民進黨的雲林縣副議長蘇俊豪（左）全程陪同，表態挺韓國瑜。 中央社記者姜宜菁攝 108年12月12日

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到雲林縣北港朝天宮參拜，今年10月退出民進黨的雲林縣副議長蘇俊豪全程陪同，並首度表態總統選舉支持韓國瑜，雲林人支持雲林女婿。

韓國瑜今天在國民黨雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡、雲林農田水利會長林文瑞、蘇俊豪等人陪同下到北港朝天宮參拜。

蘇俊豪今年10月以民進黨一例一休、年改等政策忽略人民感受，與自己理念差異甚大為由退出民進黨，他今天正式表態力挺韓國瑜。

蘇俊豪接受中央社記者訪問表示，自己表態支持韓國瑜，是因為總統蔡英文政策與民心背離，而親民黨總統參選人宋楚瑜已參選多次，該換人做做看，且韓國瑜為雲林女婿，身為雲林人當然挺雲林人。

韓國瑜接受媒體聯訪表示，從高麗菜價格崩盤到花生，農民罵聲連連，蔡政府執政3年多，花生進口近4300公噸，比前總統馬英九時代多了3成，現在花生正在大量生產，卻又開放進口，請問明年花生怎麼辦。

韓國瑜指出，農委會扮演的角色，不該成為「花錢部」，什麼叫花錢部，就是農民損失一點就給錢，請農民閉嘴，這是不對的，農民不怕吃苦，只希望有一個穩定通路，合理利潤，這次花生引起農民大反彈，農委會應改變政策。

另外，現場媒體追問雲林花生假消息和美國香港法通過看法，韓國瑜則未回答，只說了一聲謝謝就離去。（編輯：洪學廣）1081212