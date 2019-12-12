張善政提賭盤呈PK盤 卓榮泰：不要鼓勵違法

民進黨主席卓榮泰（前右2）12日下午前往宜蘭陪同黨籍立委參選人陳歐珀（前右3）掃街拜票，出發前眾人比出3號手勢，除了代表投票時每人有3票外，也籲請選民總統票投3號。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年12月12日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣12日電）國民黨副總統參選人張善政接受廣播媒體專訪提到賭盤如今呈PK盤。民進黨主席卓榮泰今天到宜蘭輔選時表示，張善政要心存善念做點善事，不要鼓勵大家做違法的聯想或建議。

卓榮泰下午前往宜蘭陪同黨籍立法委員參選人陳歐珀掃街拜票，接受媒體聯訪時表示，檢調單位會強力遏止所有賄選和賭盤，是這次選戰中政府必要、應該做的重要工作，不會讓大家失望。

卓榮泰說，媒體現在都把張善政說是在替國民黨總統參選人韓國瑜善後，但還是建議張善政，善後說的話要心存善念，最近他對總統蔡英文有很多不當批評，違反過去他在人民心中的印象和感覺，希望能有所更正，「要心存善念做些善事，善後工作才會做得有效」。

對於國民黨立法委員參選人呂國華受訪提到陳歐珀因為選情危急，才會有這麼多的大人物來宜蘭輔選。卓榮泰表示，根據手上的資料顯示，陳歐珀現在的選情是持續穩定加溫。

此外，卓榮泰說，自己不是大咖，是黨的負責人，所以每個選區都必須要跑遍，台中蔡其昌等人的選區也去，難道他們是選情告急嗎？呂國華應該關心為何國民黨主席吳敦義到現在不來宜蘭，是不想來、不敢來還是不用來，去問吳敦義心中的答案會比較清楚。

卓榮泰表示，他來幫陳歐珀一起努力是職責所在，盡自己本分，至於總統蔡英文、民進黨副總統參選人賴清德、行政院長蘇貞昌和前行政院長游錫堃，因為他們過去這幾年對宜蘭做了很多工作，無論是交通建設、醫療設備增新等，在這時間點陪同參選人向宜蘭鄉親進一步說明和報告，這是政治人物負責任的態度，這點顯然不是韓國瑜或張善政所能做得到。（編輯：李錫璋）1081212