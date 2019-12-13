被指在屏東撒錢綁樁 蘇嘉全：國民黨惡意抹黑

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）國民黨屏東縣黨部今天召開記者會，指立法院長蘇嘉全為了姪子蘇震清參選第2（屏南）選區立委，到屏南「大撒幣、喬經費」，蘇嘉全辦公室反駁，這是國民黨惡意抹黑。

蘇嘉全辦公室下午發出新聞稿表示，蘇嘉全身為屏東子弟，一直以屏東為傲，踏入政壇後更深受屏東鄉親的照顧與託付，無論在地方或中央擔任什麼職務，只要屏東地方首長、民意代表有各種建設需求，蘇嘉全從來不分黨派，絕對全力協助爭取，只希望讓屏東越來越好。

蘇辦說，然而，這樣建設地方、服務鄉親的心意，卻被國民黨踐踏汙衊，令人痛心。

蘇辦表示，眾所皆知，屏東議長周典論也經常利用縣府經費補助地方，難道他是在幫自己女兒（國民黨提名屏南選區立委參選人周佳琪）進行選舉綁樁嗎？這種行徑不僅2套標準，也會讓屏東縣民反感。

國民黨屏東縣黨部上午召開記者會，主委廖婉汝指出，這個月5日起，屏南地方人士先後被邀請到立法院長室談「地方建設經費」；院長幫忙爭取經費是好事，但給經費有沒有明示或暗示「選舉回報」？最重要的，屏東有33鄉鎮，為什麼只叫某些特定人上去。

廖婉汝表示，蘇嘉全為了姪子蘇震清選舉，到屏南來「大撒幣、喬經費」，監察院應該介入調查。（編輯：陳俊碩）1081213