蘇嘉全：明年選舉將決定台灣向民主或威權靠攏

（中央社記者溫貴香台北13日電）立法院長蘇嘉全今天接見法國參議院副議長莫蘇里所率領的訪問團，他表示，明年選舉非常關鍵，選舉結果不僅將會決定台灣未來是向民主或威權靠攏，也將牽動民主世界與印太地區的和平穩定。

蘇嘉全由立法院「台灣與法國國會友好聯誼會」副會長、民進黨立委尤美女、立法院秘書長林志嘉、外交部歐洲司司長姜森、駐法國代表處副組長顏嘉良及法國在台協會主任公孫孟等人陪同下，會見法國參議院副議長莫蘇里（Hon. Thani Mohamed-Soilihi）。

蘇嘉全致詞表示，距離台灣2020總統與國會選舉，只剩下不到一個月，對於重量級訪賓在這個特別時刻率團訪問台灣，凸顯台灣與法國國會友誼深厚。

蘇嘉全提到，去年7月他率領立法院訪問團訪問法國國會，在議會期間參觀國民議會的議事過程，更在主持會議的副議長馬樂福（Hon. Mr. Marc le Fur）介紹下，獲得現場所有議員熱烈歡迎，讓台灣訪團成員都深受感動，也為台法國會外交史寫下新頁。

他說，現在世界各地都非常關心台灣明年的總統與國會大選，無論是對國內民眾或國際社會而言，這場選舉都非常關鍵，因為選舉結果不僅將會決定台灣未來是向民主或威權靠攏，也將牽動民主世界與印太地區的和平穩定。

蘇嘉全強調，台灣在總統蔡英文3年多帶領下，有賴許多國際友人，尤其是像在座各位好友的堅定支持，台灣的外交處境雖然飽受打壓，卻無所畏懼屢獲突破，加上鄰近的香港現在所面臨的困境與苦難，相信台灣的選民，將會透過選票展現智慧。

他期待未來台法能夠透過國會交流，進行更多彰顯民主自由與人權價值的互訪，讓兩國關係持續產生正向循環，進一步推動台法友誼的永續發展。

莫蘇里則祝福台灣明年總統及立法委員選舉順利成功，他強調，台法兩國共享民主、自由等普世價值，未來台法雙方可在經貿、文化等領域進行緊密合作與交流，讓兩國關係更上層樓。（編輯：楊玫寧）1081213