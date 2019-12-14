台灣基進募款餐會 吳音寧力挺

（中央社記者溫貴香台北14日電）前北農總經理吳音寧今天出席台灣基進募款餐會，表態總統票投蔡英文，政黨票支持台灣基進黨，力拚搶攻國會席次。

台灣基進黨中午在台北市萬華舉行「傳承．重燃黨外魂」募款餐會，吸引眾多支持者參與。台灣基進黨主席陳奕齊受訪表示，這場餐會「爆桌」，必須分兩個場地用餐，今天的勢非常不錯。

募款餐會邀請台獨聯盟主席陳南天、民進黨立委林靜儀、社民黨台北市議員苗博雅及前台灣農產運銷公司總經理、台灣基進推薦大使團團長吳音寧等人出席。

吳音寧接受中央社訪問表示，總統這一票，一定支持蔡總統，政黨票支持台灣基進黨。她說，在台灣民主化過程中，民進黨扮演非常重要的角色，支持蔡總統也是支持民進黨繼續穩定執政抗中保台；政黨票支持台灣基進是期待台灣本土能有更具衝勁的第二隻腳，更堅持守護基層勞工、環保等價值面。

被問到如何看待台北市長柯文哲所領軍的台灣民眾黨，吳音寧說，民眾黨沒有中心思想，是一個搖擺且投機的黨，她一點期待也沒有。

吳音寧致詞時也朗讀一首詩，詩句敘述她一名同學在13歲那年的夏天到濁水溪玩耍，當時濁水溪盜採砂石產生大洞，她的同學因而意外去世，如果還活在這個世間，一定會與她站在同一陣線共同對抗那些傷害土地的人。（編輯：郭萍英）1081214