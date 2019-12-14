林飛帆鍾佳濱遊行屏東市區 號召青年返鄉投票

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東一群青年發起「護國挺台灣，青年站出來」系列活動，今天邀請民進黨副秘書長林飛帆南下屏東市，與參選第1（屏北）選區立委的鍾佳濱一起遊行市區，號召青年返鄉投票。

「護國挺台灣X青年站出來」系列活動，由一群關心台灣的青年發起，邀請野百合世代立委鍾佳濱、太陽花世代民進黨副秘書長林飛帆一同參與青年遊行，傍晚遊行市區，沿街號召屏東青年返鄉投票。

林飛帆表示，民進黨執政已經一步步脫離過去馬政府的親中路線，用實際的政績幫助青年也壯大台灣，明年選戰是一場超限戰，需要所有人就定位戰鬥位置，用選票向國際宣布台灣拒絕接受一國兩制，支持民主進步黨的鍾佳濱繼續進國會，讓進步改革的理念能夠更往前跨一步。

鍾佳濱與在地青年共同號召「用1張車票換3張選票，用3張選票捍衛台灣」，呼籲青年用選票下架國民黨不分區立委參選人吳斯懷等賣台政客，捍衛台灣民主自由，他說，屏東向來有民主聖地的美譽，在對抗中國紅色勢力滲透，捍衛台灣主權的陣容中，屏東自然也沒有缺席。

今天的系列活動也包含青年之夜、民主大夜市等，期盼透過實際行動號召屏東青年挺身而出，一同返鄉投票。（編輯：陳俊碩）1081214