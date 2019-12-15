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張善政：民進黨沒政績靠撒錢 像不念書學生抱佛腳

最新更新：2019/12/15 23:06
國民黨副總統候選人張善政（中）15日晚間到三重輔選，致詞時批評民進黨沒有政績，像不念書的學生，現在才大撒錢「臨時抱佛腳」。中央社記者葉臻攝　108年12月15日
國民黨副總統候選人張善政（中）15日晚間到三重輔選，致詞時批評民進黨沒有政績，像不念書的學生，現在才大撒錢「臨時抱佛腳」。中央社記者葉臻攝　108年12月15日

（中央社記者葉臻新北15日電）國民黨副總統候選人張善政晚上替立委參選人李翁月娥站台，隨後陪立委參選人黃桂蘭掃街拜票，張善政致詞批評民進黨沒有政績，像不念書的學生，現在才大撒錢「臨時抱佛腳」。

張善政今天晚上7時許至三重替李翁月娥站台致詞表示，民進黨3年半來沒有政績，現在才對民眾大撒錢，像平時不念書的學生，碰到考試才臨時抱佛腳。

張善政指出，民進黨規劃停掉核電廠，現在還要把台中的煤移到新北、高雄來燒。根據世界衛生組織資料顯示，台灣人罹患肺腺癌比例是亞洲第2名，就是因為能源政策亂搞，所以自己若2020年選上後，第一件事就是要調整能源政策。

張善政隨後也到蘆洲廟口夜市陪同黃桂蘭掃街，有攤商送上花束祝福，也有店家致贈象徵「包中」的包子和粽子，場面十分熱絡。（編輯：洪學廣）1081215

國民黨副總統候選人張善政（左2）15日晚間到新北市蘆洲廟口夜市陪同黨籍立委參選人黃桂蘭掃街拜票，與民眾熱情互動。中央社記者葉臻攝　108年12月15日
國民黨副總統候選人張善政（左2）15日晚間到新北市蘆洲廟口夜市陪同黨籍立委參選人黃桂蘭掃街拜票，與民眾熱情互動。中央社記者葉臻攝　108年12月15日
國民黨副總統候選人張善政（前右2）15日晚間到新北市蘆洲廟口夜市，陪同黨籍立委參選人黃桂蘭（前左2）掃街拜票，有店家致贈象徵「包中」的包子和粽子。中央社記者葉臻攝　108年12月15日
國民黨副總統候選人張善政（前右2）15日晚間到新北市蘆洲廟口夜市，陪同黨籍立委參選人黃桂蘭（前左2）掃街拜票，有店家致贈象徵「包中」的包子和粽子。中央社記者葉臻攝　108年12月15日
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