時力立委籲速修校務基金條例 綠委：已有監督機制

（中央社記者陳俊華台北16日電）時代力量立委鄭秀玲今天呼籲，教委會召委、民進黨立委李麗芬應儘速召集協商，讓國立大學校務基金設置條例修法能三讀；李麗芬說，現行已有校務基金監督機制，修法的必要性還存有不同思考。

鄭秀玲上午與台灣學生聯合會、國教行動聯盟、台灣高等教育產業工會等團體舉行記者會指出，針對校務基金制度防弊，她提出「國立大學校院校務基金設置條例」第5條及第7條修正草案，要求恢復民國104年被廢除的經費稽核委員會，並納入學生代表，另聘任專業稽核人員。

鄭秀玲說，草案已進入協商階段，而這會期將在18日至30日停會，呼籲民進黨立委、立法院教育及文化委員會召委李麗芬儘速召開朝野協商，讓草案在這會期完成修法。

李麗芬則透過聲明稿指出，此案涉及現有49所公立大專校院校務基金運作，必須由各公立大專院校實際執行；教育部作為主管機關，徵詢執行單位意見，並綜整後在委員會討論時提出修正建議，盼強化稽核人員的獨立性，但不被鄭秀玲接受。

李麗芬表示，依現行法規，校務基金需設置「管理委員會」，其委員由校長遴選並經校務會議同意始得聘任，104年修法後可委由會計專業人員進行稽核；現行法並未限制學校成立「經費稽核委員會」，在大學自治下，各校可經由校務會議成立，並納入學校組織規程。

李麗芬說，教育部為了解學校校務基金執行情形，得組成專案小組到各校訪視或委請會計師查核，並作成專案報告；各校校務基金預算書需送立法院審議，且受審計部審核、監察院亦可進行調查，這些都是現行監督機制。

李麗芬說，她已多次表達，希望鄭秀玲與相關單位先行溝通後再行協商，以確實促成修法；但對於溝通結果認知，鄭秀玲與教育部、學校常有不一致，在此情況下協商顯會陷入僵局，修法要在49校全數增設稽核委員會的必要性，存有不同思考。（編輯：蘇志宗）1081216