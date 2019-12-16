立法院民主議政園區揭牌 蘇嘉全：肩負保存傳承

位於台中市霧峰區的立法院民主議政園區16日舉辦揭牌典禮，立法院長蘇嘉全（左6）等人出席，期盼吸引更多民眾到訪，了解台灣的民主史。中央社記者蘇木春攝 108年12月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）位於台中市霧峰區的立法院民主議政園區今天揭牌，立法院長蘇嘉全表示，園區肩負保存與傳承台灣民主發展的重要工作，期盼吸引更多民眾到訪，了解台灣的民主史。

立法院中南部服務中心表示，立法院民主議政園區原為台灣省議會紀念園區，台灣省議會過去跟立法院一樣為台灣最高的民意機關，民國47年台灣省臨時省議會，自台北遷至台中霧峰，監督政府施政長達30年，87年台灣省議會隨著精省而裁撤，107年行政院宣布省級機關去任務化，改為台灣省議會紀念園區。

96年立法院在園區內成立議政博物館及中南部服務中心，蘇嘉全上任後指示活化園區內辦公室與整體計畫規劃，決定將議事大樓、朝琴紀念館、議員會館、議政博物館、原高爾夫球練習場、宿舍區、庭園與後山等區域，整合為立法院民主議政園區，今天舉辦揭牌典禮。

蘇嘉全致詞時表示，台灣省議會過去是台灣的議政中心，省議員甚至比立法委員更有影響力，隨著民主的進步，國會成為人民的代表，將民主的重心移轉到立法院，台灣民主化的過程，最精采的就是在省議會，加上省議會周邊充滿綠意的優良環境，因此決定將見證台灣歷史的地方，建置為民主議政園區。

蘇嘉全介紹，園區內的議政博物館引進新科技，將現階段立法院所有立委的問政，都可以即時的讓參觀的民眾了解，甚至整理民主的歷史，將過去戒嚴時期，包括解嚴、國會與總統直選變革，還收藏國會與其他國家國會的交流歷程。

他指出，走進過去的省議會，可以看到台灣整體民主發展的過程，與其他博物館相當不同，肩負保存與傳承台灣民主發展的重要工作，期盼重新定名為民主議政園區後，希望吸引更多民眾到訪，了解台灣的民主史。（編輯：黃世雅）1081216

立法院民主議政園區16日揭牌，立法院長蘇嘉全表示，園區肩負保存與傳承台灣民主發展的重要工作，期盼吸引更多民眾到訪，了解台灣的民主史。中央社記者蘇木春攝 108年12月16日