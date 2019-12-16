李佳芬洛杉磯造勢 僑胞熱情相迎

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬當地時間15日到洛杉磯造勢，演講時眼眶泛淚。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年12月16日

（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬訪問洛杉磯，今天面對2000多人的造勢場合，演講一度眼眶泛淚。

若韓國瑜當選，記者問未來如何扮演「第一夫人」，李佳芬回應：「我跟我先生一樣，秉持最原始的初心，政治人物心裡頭要放著老百姓。我希望台灣越來越祥和，成為華人地區驕傲的地方。」

李佳芬6日起訪問美國，到訪華府、紐約、休士頓、舊金山，今天最後一站洛杉磯，午間在一家飯店出席2000多人造勢大會。

「各位華僑，佳芬跟國瑜跟你們其實素不相識」，面對台下一片青天白日滿地紅的旗海，李佳芬哽咽說：「但是我知道，讓我們緊緊相繫的就是中華民國，中華文化絕對不能被摧毀。」

李佳芬「代夫出征」氣氛熱，韓國瑜這次沒來，但人形立牌成了拍照熱點。南加州僑界韓國瑜後援會總幹事謝宗煌：「造勢會來了2000多人，洛杉磯一二十年來最熱烈的場面。」

李佳芬引用禮運大同篇說，希望台灣成為「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」的天堂。造勢會之後，她拜會130年歷史的傳統僑社「中華會館」，向華埠的孫中山銅像獻花。

李佳芬昨天深夜抵達洛杉磯，今天晚間搭機返國，在洛杉磯一整天行程滿檔，除了出席造勢大會、訪問華埠的傳統僑社，並參訪社福機構「華埠服務中心」，傍晚到佛光山西來寺獻花。

華埠服務中心是成立近50年的非營利組織，為華人移民提供生活協助、心理輔導、醫療服務。

華埠服務中心主席伍競群向李佳芬簡報，介紹這個慈善機構如何與政府合作，為華人移民的社區作出貢獻。伍競群說：「從李佳芬身上，可以看出她對社會弱勢族群的關心。」

李佳芬一行人傍晚抵達佛光山在洛杉磯的「西來寺」時，天色已暗，上百名信徒列隊唱歌歡迎。李佳芬在住持慧東、長老依空的陪同下，到大雄寶殿獻花、禮佛。（編輯：陳惠珍）1081216

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬（右2）當地時間15日在洛杉磯出席造勢大會，演講時一度哽咽，支持者揮舞國旗相挺。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年12月16日

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬當地時間15日到洛杉磯出席造勢會，場外韓國瑜的人形立牌是拍照熱點。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年12月16日

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬（舞台上紅衣者）當地時間15日到洛杉磯出席造勢會，2000多名僑胞相挺。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年12月16日