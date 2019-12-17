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反滲透法草案排入31日院會議程 綠營力拚三讀

最新更新：2019/12/17 13:58

（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院程序委員會今天排定31日院會議程，將反滲透法草案等4案，排入討論事項，民進黨團力拚31日完成三讀。

民進黨立法院黨團11月25日召開記者會，公布反滲透法草案的12條條文內容。

草案明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金；也不得以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行集會、遊行，違者可處1年以上7年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

立法院程序委員會今天開會，民進黨團提案，將反滲透法草案、營業秘密法部分條文修正草案、刑法第251條及第313條條文修正草案、國立大學校院校務基金設置條例第5條及第7條條文修正草案共4案，列為31日院會的討論事項。

全案進行處理時，在場立委表示異議，因此進行表決；表決結果，贊成9人、反對2人，通過民進黨團提案。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋事後受訪指出，反滲透法草案等4案，力拚31日完成三讀。至於109年度中央政府總預算案並未列在討論事項中，李俊俋表示，可能在明年大選後開臨時會處理總預算案。（編輯：黃國倫）1081217

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