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首頁 / 政治

綠控賴士葆烏龍爆料 國民黨團：有所本

最新更新：2019/12/17 14:26
民進黨台北市立委參選人阮昭雄（中）、民進黨發言人李晏榕（右）、何博文（左）17日在中央黨部舉行「賴士葆烏龍爆料、荒謬問政」記者會，呼籲國民黨立委賴士葆在質詢時拿出證據，勿散播不實謠言。中央社記者裴禛攝 108年12月17日
民進黨台北市立委參選人阮昭雄（中）、民進黨發言人李晏榕（右）、何博文（左）17日在中央黨部舉行「賴士葆烏龍爆料、荒謬問政」記者會，呼籲國民黨立委賴士葆在質詢時拿出證據，勿散播不實謠言。中央社記者裴禛攝 108年12月17日

（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北17日電）民主進步黨台北市第8選區（文山、南中正）立委參選人阮昭雄今天指出，國民黨立委賴士葆烏龍爆料稱接到投訴，只要捐政治獻金給民進黨就可以享有跟公股行庫貸款降息，賴士葆應提出證據，否則要為造謠道歉。

國民黨立法院黨團表示，賴士葆所言有所本，之所以沒有具體講出銀行以及被要求捐款廠商名稱是為了保護當事人。

阮昭雄、民進黨發言人李晏榕、何博文上午召開「賴士葆烏龍爆料，把銀行當政治提款機」記者會。

阮昭雄表示，賴士葆昨天在立法院自稱接到陳情，說有公股銀行的行庫跟貸款的客戶表示，只要客戶對某些綠營的候選人捐款，就可以調降利率，當場八大公股行庫的董事長就否認，他想請教賴士葆證據在哪裡。他邀請賴士葆對賭，只要拿出證據就請網友吃100份漢堡。

阮昭雄呼籲賴士葆，不要躲在言論免責權的保護下，應公開說明證據與指控在哪，而非只憑聽說或接到陳情就含沙射影。

李晏榕認為，賴士葆濫用立法委員言論免責權，應該說清楚、講明白，到底接獲幾件陳情、陳情人姓名為何、和哪些行庫借錢、借了多少錢，有哪幾位借款人，因為捐給綠營哪些政治人物，獲調降利率，如果賴士葆真的有證據，請直接拿出證據公開說明。

國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，賴士葆昨天在財委會所言，是由相關人士告知賴士葆、費鴻泰、曾銘宗等立委，且有委員在財委會中提及銀行被要求向相關企業募款金額的具體額度，可見賴士葆所言有所本。

新聞稿表示，賴士葆之所以沒有具體講出銀行以及被要求捐款廠商名稱是為了保護當事人，因為只要說出來，銀行相關主管極可能被撤換，而企業主恐會被抽銀根，是基於保護不得不為的暫時性措施。（編輯：謝佳珍）1081217

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