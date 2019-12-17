監委將約詢馬案法官 法官協會：勿濫權干涉司法

（中央社記者蕭博文台北17日電）前總統馬英九遭起訴洩密無罪確定，監察委員預計明年1月約詢台北地院承審法官唐玥。法官協會今天呼籲監委勿濫權干涉司法，也將發起連署，抵制任何濫權干涉司法審判的作為。

馬英九涉洩密案已被判決無罪確定，但監委陳師孟7月曾表示，要調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形，知情人士也表示，預計明年1月約詢北院承審法官唐玥。

法官協會今天發布聲明表示，針對監委陳師孟將約詢先前承審馬英九被起訴洩密案的法官，法官協會無意涉入藍綠政治紛爭，也尊重監委為行使憲法賦予的法定職權，得於一定範圍內行使調查權。

法官協會質疑，陳師孟有義務說明約詢法官的目的及調查範圍，若不能清楚說明，也無法消除社會大眾對政治力不當干預司法審判的疑慮，建請審慎思考。

法官協會稱將秉持捍衛審判獨立的立場，同步發起全國性連署，抵制任何濫權干涉司法審判的作為。

聲明指出，監察權行使對象及範圍，應以法官辦案過程有無重大違失，以致侵害當事人訴訟權益為限，不應貿然涉入法官獨立審判範疇，否則無異是另設「判決結果審查機制」，向外界昭告監委隨時會審查判決結果，強加個案承審法官迎合政治的心理壓力，更為政治力介入司法大開方便之門。

協會表示，堅決反對監委直接針對法官審理案件的法律見解、心證形成及事實認定等審判核心事項，違憲行使調查權、約詢承審法官，法官並無義務到監察院答辯個案審判中的法律見解及事實認定。

法官協會強調，如果此案有關法官為捍衛審判獨立拒絕接受約詢，協會將全力支持；但若法官無懼監委壓力決定接受，協會也尊重。

聲明最後提到，法官協會相信司法院也必然會與法官站在同一陣線，共同捍衛審判獨立與司法尊嚴。（編輯：洪學廣）1081217