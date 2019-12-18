綠委批張榮味家族農舍違法 張麗善：勿抹黑造謠

（中央社記者王揚宇、姜宜菁台北18日電）民進黨立委蘇治芬等人今天召開記者會，針對週刊報導前雲林縣長張榮味家族在雲林縣虎尾鎮的豪華違建農舍，毫無農業使用事實，要求雲林縣政府處理，也呼籲雲林縣長張麗善大義滅親，切勿枉法縱放。

張麗善接受媒體聯訪時表示，農舍是合法，歷經民進黨執政10幾年來，如果真的有違法，早就被拆除了，呼籲不要用抹黑造謠的方式做選舉操作。

蘇治芬今天與民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、書記長李俊俋及資深媒體人張宇韶在立法院召開「韓國瑜算什麼，全台最大豪華違建農舍在張家」記者會。

蘇治芬等人在記者會上表示，週刊報導，張榮味家族位於虎尾鎮弘道段、人稱「青埔宮」的豪華農舍，私設建築、鋪設水泥、碎石鋪面、私自開挖水塘，未見有實際農用狀況。

管碧玲表示，國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬的雲林農舍事件，今年7月被揭發，但5個多月來，沒看到雲林縣政府有拆除違建的動作，而今天媒體報導，張家也有這樣一個皇宮大院、違建群，也難怪「我家不拆，怎麼拆你家。」

李俊俋以2013年、2016年、2018年的空照圖表示，張家在雲林縣虎尾鎮弘道段3個地號的使用分區，皆為特定農業區農牧用地，但張家在上面蓋檜木豪華木屋、招待所及豪華大別墅，這都違反使用規定，更沒有農地農用。

李俊俋說，張家還在農地上擅自開挖水塘、種落羽松，雖然這邊是熱門拍照景點，但其實是違法的。

張宇韶則質疑，「請問現任的張縣長，敢針對以前張縣長違規使用的農舍進行拆除嗎？」在1042地號上的建築物，從空照圖來看，多次加工，長高、長大又變胖，這都是違法使用；另外一個地號，上面蓋倉庫，照理說裡面應該要放農機具，實際上卻是擺放宴客桌椅，這也明顯違法。

蘇治芬表示，張家的從政歷史少說也有30年，這3個地號違規使用許久，張家目無法紀、勢力龐大到連地方政府都要忌憚三分，如果張家不自行善後，難道這事件要動用到罷免張家才肯拆。

蘇治芬辦公室也發布新聞稿指出，韓國瑜的農舍根本算不了什麼，全台最大豪華違建農舍，正是張榮味家族所有，比韓國瑜農舍違規面積大了16倍，呼籲張榮味女兒、國民黨立委參選人張嘉郡出面說清楚。

張榮味妹妹、雲林縣長張麗善接受媒體聯訪時表示，農舍是合法，歷經民進黨執政10幾年來，如果真的有違法，早就被拆除了。

張麗善呼籲，選舉在即，不要用抹黑造謠的方式做選舉操作，一切回歸理性，談政策，談未來如何為鄉親提供更好的服務。

雲林縣農業處副處長陳炳坊接受中央社記者電訪時說，盡速了解，一切依法辦理，必要時請虎尾鎮公所協助查勘。（編輯：謝佳珍）1081218