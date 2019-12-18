南方崛起週年慶大遊行 韓陣營邀歡樂高雄見

國民黨高雄市黨部18日召開「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」記者會表示，這場活動將有20萬人參加，要用歡樂的氣氛，展開一場高雄週年慶活動。（韓國瑜競辦提供）中央社記者王淑芬傳真 108年12月18日

（中央社記者王淑芬高雄18日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜陣營規劃舉辦「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」活動，今天召開記者會公布流程，並定調歡樂、歡唱、歡喜、歡迎大家高雄見。

國民黨高雄市黨部今天召開「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」記者會，由韓辦隨行發言人李昶志主持。他表示，這場活動將有20萬人參加，要用歡樂的氣氛，展開一場高雄週年慶活動。

記者會現場，請來電音三太子勁歌熱舞表演，帶動歡樂氣氣。國民黨高雄市立委參選人黃昭順、黃柏霖、陳美雅、李雅靜、陳麗娜等人今天出席。

會中，黃昭順、黃柏霖表示，週年慶大遊行的活動流程，包含兩廣醒獅團、電音三太子、溜冰龍團隊等。

李雅靜、陳麗娜指出，遊行當天要歡唱的六首曲目，分別是快樂的出帆、耀眼新藍天、我相信、無敵鐵金剛、庶民總統、我現在要出征，呼籲參與遊行民眾一邊遊行、一邊同樂。

「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」預計21日下午1時11分自集結起點高雄市凹子底公園出發，沿線會設打氣加油站；預計下午2時30分到終點微笑公園，將有陣頭表演及大合唱活動；遊行活動估計至下午3時30分。

另外，由「Wecare高雄」等公民社團發起「1221Wecare台灣大遊行」，也在21日舉行，當天下午1時在高雄市文化中心集結，沿五福路到駁二特區。（編輯：戴光育）1081218