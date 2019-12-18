兒指涉炒地皮 陳根德：法務部查過一切合法

國民黨立委參選人陳根德（圖）之子陳冠維，近日在臉書發表父親涉炒地皮等文章。陳根德18日召開記者會表示，他的公司接受過法務部調查，一切合法。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）國民黨立委參選人陳根德之子陳冠維，近日在臉書發表父親涉炒地皮等文章。陳根德今天召開記者會表示，尊重兒子思想言論，他的公司接受過法務部調查，一切合法。

中國國民黨桃園市第1選區（龜山區等）立委參選人陳根德的兒子陳冠維，近日在臉書（Facebook）上發表多篇以「政客解密」為題文章，指稱「以利益、掏空為前提來操作，保護特定團體的大餅，妨礙社會進步，這種候選人不是政客，什麼是政客」。

陳冠維貼文還指出，某政客包工程、騙選票、炒地皮，「這樣的人選立法委員真的適合嗎？」。貼文最後都註明「#桃園 #立委 #第一選區.... #政客 #陳根德」等文字。

對此，陳根德傍晚召開記者會表示，兒子陳冠維有個人思想，予以尊重。他經營管理的是上市公司，要受金管會等監管。兒子的文章早在民國107年就已曾貼在臉書上，法務部調查局在同年就已立案調查過，若有任何不法早就已查辦。

陳根德指出，他白手成家，創業的過程沒賺過一分黑心錢；從政20年，也未收過非法不正利益。不過，他在拚事業與肩負政治責任的過程中，無法負起完整的家庭責任，對家庭深感抱歉。

陳根德說，陳冠維誤交損友，任何為了選舉操弄的傳言、臆測均屬不實，政治背後骯髒、齷齪的操弄，手段讓人不齒。

陳根德指出，台灣國難當頭，為了中華民國及台灣人民，他覺得國家責任大於個人及家庭，因此，毅然決然投入立委選戰，希望負起國家使命。

記者提問，在陳冠維發文後父子是否有聯繫、願意現場溝通。對此，陳根德表示，這是家務事，無需向外人交代。（編輯：戴光育）1081218