蔡英文批韓落跑市長 韓國瑜嗆經濟數字騙人

由中央選舉委員會主辦的2020總統大選首場電視政見發表會，18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左2起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜首度同場交鋒。（中選會提供）中央社 108年12月18日

（中央社記者葉素萍台北18日電）2020總統大選首場電視政見發表會今晚登場，爭取連任的蔡總統和對手高雄市長韓國瑜互相攻防火花四射，韓國瑜批蔡政府經濟數字騙人，蔡總統則反嗆韓落跑市長，並酸他「外行」。宋楚瑜則標榜自己從政經驗，是民主的推手。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜首度同台講述政見。

蔡總統強調美中貿易戰影響全球經濟，但台灣反而成為四小龍第一名，聯合國都說，台灣是美中貿易戰的贏家；她因應少子化、高齡化的社會，做了許多事，財政還是平衡，比前一個政府好太多；前政府時期，國家的債務佔GDP36%，現在只有31.5%。

蔡總統強調，她把觀光的客源拓廣，今年有1111萬人次的觀光客，創歷史新高，而且客源來自歐、美、日、韓、新南向，大陸客已經從44%降到24%。

韓國瑜則反譏，民進黨應用政績讓人民感動化為行動去投票，而不要再用數字欺騙。

他說，蔡總統稱20年經濟最好，但2016年至2018年台灣人民選出的代表字分別為苦、茫、翻、亂。

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜在發表會開始前合影。（中選會提供）中央社 108年12月18日

韓國瑜接著提出自己在高雄市的九大政績，分別是貨出去了、觀光亮了、水渠通了、學生樂了、青年衝了、孩子飽了、路變平了、孩子棒棒、天空藍了。

韓國瑜舉例，高雄市200公分深的排水管阻塞195公分，過去10、20年民進黨在高雄市執政都沒人清理，所以高雄到處淹水、登革熱這麼囂張，「蔡總統應該跟高雄市民道歉」。

韓國瑜並指，他當選高雄市長後，市府團隊前十個月的清淤量達95.5萬噸，大勝去年一倍，所以今年高雄市沒有淹水、登革熱沒有大爆發。

蔡總統回應，台灣經濟受到美中貿易衝突的影響，但台灣依然表現最好，這就是我們的能力，讓很多外商與台商對台灣有信心進來投資，超過7000億的台商返台投資，是真真實實存在，與匯款是兩回事，如果韓國瑜拿匯款當作有無投資就太外行。

她也反嗆韓國瑜說有3萬家公司關起來，金管會已解釋這3萬家是因為違反洗錢防制，都是殭屍公司，被勒令關廠，韓國瑜不明就裡拿來當作攻擊的工具，這不是一位總統候選人應有態度。

蔡總統說，韓國瑜當選高雄市長，「原本是有機會替高雄好好做事，就像剛才宋楚瑜主席講的，不過他選擇落跑，急著來選總統，拋下市民來追逐個人的權力。」

接著發言的宋楚瑜則對韓國瑜喊話說，韓市長非常希望將高雄市好好辦好，因此「應該繼續留在高雄，將未完成的事情好好完成」，若宋楚瑜擔任總統絕對不會像民進黨這樣小氣，會大力的支持韓國瑜讓夢想成真，讓高雄市民覺得終於培養出一名好的未來領導人。

針對年金改革的議題，蔡總統提到，她上任時，軍公教年金已經到了破產邊緣，改革壓力排山倒海，但她沉得住氣，忍受壓力攻擊，終於完成了年金改革。「這就是一個政府、一個總統需要的一個意志力。一個改革的意志力。」

不過，宋楚瑜認為，改革需要方法，溝通是必要手段，蔡政府過去推動的重大改革都引來抗爭，改革變成胡亂暴衝，沒有經過行政院跟各部會、立法院好好研商。改革只是讓被改的人期待下一次的政黨輪替，再改回來，「台灣禁得起這樣折騰嗎？」

宋楚瑜強調自己是身體力行推動民族主義的實踐者，他曾全程參與從威權體制轉型成開放的民主，解除戒嚴、開放黨禁、解除報禁，讓台灣不會因政治理念不同成為政治犯；他也全程參與終結萬年國會、推動總統直選，這些重要民主化過程，因此他很自豪自己是重要民主的推手，且曾經做出關鍵貢獻。（編輯：鄭雪文）1081218

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見。 （中央社製圖）