台帛建交20週年 副總統陳建仁28日訪帛琉

（中央社記者溫貴香台北19日電）副總統陳建仁將擔任總統特使28日啟動「帛誼專案」出席台帛建交20週年慶祝活動，預計30日返抵國門，全程三天兩夜，訪問帛琉期間，陳副總統將和帛琉高層交流。

外交部政務次長徐斯儉上午在總統府召開記者會表示，副總統陳建仁將擔任總統特使，展開「帛誼專案」計畫率團出席台帛建交20週年慶祝活動，台灣與帛琉共和國1999年12月29日建交，今年兩國邦誼正好滿20週年；帛琉長期支持台灣參與國際組織，並與台灣在醫療、農業、航空等領域有密切且深厚的合作關係。

為了展現台灣對兩國關係的重視，徐斯儉說，總統特別指派陳副總統擔任總統特使率團於12月28日至30日訪問帛琉，應邀出席兩國在帛琉舉辦建交20週年慶祝活動。

他說，陳副總統訪問帛琉期間，預計將出席台灣之夜、台帛友誼盃釣魚比賽、建交20週年慶祝餐會，此行訪團也會實地參訪台灣協助帛琉在畜牧、農業等領域發展的豐厚成果。

徐斯儉表示，陳副總統也將會晤帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.），就雙邊共同關切議題交換意見，並與帛琉副總統兼司法部長歐宜樓（Raynold Oilouch）、國務部長馬緹娜等，進行交流。

陳副總統也將代表政府鼓勵在帛琉第一線的外交人員、駐外技術人員及僑胞，感謝各界為外交所做的貢獻，訪問團成員預計台北時間28日（星期六）下午啟程，同日抵達帛琉，並於30日（星期一）返抵國門，全程共三天兩夜。

此外，徐斯儉說，為展現台灣與太平洋友邦在南島文化的深刻連結，這次出訪邀請去年在南非獲得世界合唱比賽金牌、由高雄寶來國中校友所組成的尼布恩合唱團赴帛琉演出，推廣台灣原住民文化與音樂之美。（編輯：蘇志宗）1081219