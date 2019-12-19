罷韓挺韓遊行 綠營籲勿理會挑釁要理性

（中央社記者陳朝福高雄19日電）罷韓、挺韓大遊行21日同一天不同區舉辦，多名民進黨與時代力量高雄市議員今天聯合召開記者會，呼籲參與的民眾勿理會挑釁，要理性。民進黨8名高市立委也將響應，設置補給站送暖陪伴。

民進黨高雄市議員邱俊憲、簡煥宗及時代力量高雄市議員黃捷等，在高雄市議會第一會議室召開「1221大遊行，陪伴守護向前行」記者會，呼籲參與民眾和平理性。

邱俊憲表示，當天民進黨議員們會共同走出來陪伴遊行隊伍守護安全，而市長韓國瑜團隊與8名立委參選人昨天召開記者會呼籲支持者大量動員到高雄，他希望兩個主辦單位展現民主氣度。

邱俊憲說，這不是兩列即將對撞的火車，而是走在不同的價值、不同方向的兩列火車。罷韓大遊行早在幾個月前就設定，是韓國瑜為了選舉，硬生生要闖平交道，要跟這列火車對撞。他對警方和高雄市民有信心，呼籲韓國瑜陣營要對支持者約束。

黃捷也表示，這一年來韓國瑜在高雄做了太多讓市民不能接受的事情，市民的憤怒已累積了一整年，所以才會在21日希望展現高雄人的意志，但韓國瑜卻選擇動員韓粉，在當天希望製造衝突、製造分化，這是一件非常過分且荒唐的事情。

黃捷說，今天召開記者會是抱持著擔心、害怕，不希望因為遊行有人受傷、有人衝突。呼籲當天如遇到挑釁的話，請大家千萬不要理會，要展現法治、民主的精神，讓法律來制裁這些不守法的人。

民進黨立委趙天麟、邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、李昆澤、許智傑、賴瑞隆也響應民進黨團「陪伴守護向前行」的理念，將協助在遊行路線上設置補給站，並以個人身分參與遊行。

民進黨高雄市議員林智鴻等多人稍早也在民進黨團辦公室召開記者會，呼籲拒絕任何暴力脫序行為，更唾棄任何藉機製造事端的操作。（編輯：唐聲揚）1081219