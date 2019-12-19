桃園立委第1選區 父子失和話題掀藍綠煙硝味

（中央社記者邱俊欽桃園19日電）國民黨立委參選人陳根德長子陳冠維在臉書貼文指父親涉炒地皮，同選區民進黨立委參選人鄭運鵬今天說，陳冠維是有正義感及使命感的青年。陳根德指出，躲在幕後操弄，有失厚道。

中國國民黨桃園市第1選區（龜山區等）立委參選人陳根德的長子陳冠維在臉書（Facebook）上發表父親涉炒地皮等貼文，陳根德昨天召開記者會表示，尊重兒子思想言論，他的公司接受過法務部調查，一切合法。

民主進步黨籍桃園市第1選區（龜山區等）立委參選人鄭運鵬今天下午召開記者會指出，他是在4年前某公開場合認識陳冠維，依他的觀察「冠維兄是位很有正義感和使命感的青年」。

鄭運鵬表示，陳冠維公開表達無法認同過去桃園地方政治涉包工程、炒地皮的惡習，在幾年前就曾寫在臉書上，這些內容並不是第一次曝光。

鄭運鵬說，陳冠維在立委選舉中曾表示願意公開支持，但都以「家裡關係需要修復，如果在選舉場合上出現家庭衝突，未來回到家裡，不容易化解」婉拒，他希望陳冠維能以家人為重，家庭能夠和諧，但他很意外「陳前委員的家庭關係這麼疏離」。

鄭運鵬表示，自認自己是一名厚道的人，期待與陳根德珍惜良性競爭關係。

陳根德競選總部今天發出陳根德二兒子陳冠廷的聲明指出，「哥哥陳冠維是很有想法、自主性也很強的人，所以對於政治，他有他自己的信念，家裡人都清楚，也願意尊重」。

陳冠廷表示，父親陳根德投身政治數十年，常常為了公務犧牲家人，所以上屆立委選舉失利後，家人希望父親好好休息。不過，面對中國國民黨的徵召，家人還是願意支持，「對於哥哥的反彈情緒，我們也都能體諒」。

陳冠廷說，出身政治家庭，也經歷過很多場選舉，「選舉還有很多有意義的事情值得大家討論，希望大家能把焦點轉回到地方議題，也希望各位記者前輩，能放過我們的家庭」。

陳根德也發表聲明表示，對於任何的攻擊、批判都會虛心檢討，但是有心人利用別人的家庭大做文章，躲在幕後操弄，顯然有失厚道。

陳根德指出，基於要保護孩子，不願家醜外揚，因此，始終保持低調，但「選舉只是一時的，不論選舉結果如何，我的家庭必然會回歸和睦」，事件是經得起考驗，他以最嚴謹的態度正式回應質疑。（編輯：戴光育）1081219