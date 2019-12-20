高雄遊行將登場 干擾槍偵爆犬蒐證器材待命

（中央社記者陳朝福高雄20日電）罷韓、挺韓大遊行明天同日不同區舉行，高雄警方除調度逾3000警力維安，並備妥干擾槍、偵爆犬、蒐證器材等待命，今天再度重申防範及嚴懲任何惡意挑釁、衝突及暴力等行為。

高雄市警察局長李永癸、副局長王欽源與遊行路線行經轄區的左營等5個警分局分局長召開記者會，說明維安和交通管制等措施，強調全力確保活動安全。

王欽源表示，針對遊行活動空域及平面道路，整合近200組道路監錄設備及約2000組隨身蒐證器材，並調集逾3000名警力加強相關交通疏導與維安。

王欽源說，為確保參與民眾安全，雙方主辦單位都希望警方不要讓一般民眾在活動期間，飛行空拍機拍照、錄影，媒體可使用主辦單位申請提供的共訊資源。原則上不建議於活動空域使用飛行空拍機，警察局將加強勸導，並將依警察職權行使法第21、22、28條規定，協助管制及勸導民眾勿使用空拍機。

據了解，挺韓大遊行因安排有總統候選人韓國瑜行程，國安單位依特勤勤務條例規定，禁止民眾使用空拍機以維護候選人安全。高雄警方已準備干擾槍，一旦發現有不明空拍機即干擾命令降落回收。

警方規劃在高鐵、台鐵及高雄捷運車站增派警力，依參與遊行民眾搭車往來的交會點，將高鐵左營站、台鐵高雄站及高雄捷運美麗島站等站體，列為重點警戒區域，協調保三總隊出動偵爆犬偵測，並於車廂配置2名警力。

警方對於一旦發生不同立場支持者衝突等突發狀況，雙方遊行路線經過的左營警分局等5個分局轄區，都將預置機動警力。

「1221wecare台灣大遊行」活動於明天下午1時30分出發，沿南高雄五福一、二、三、四路、公園二路等道路舉行；「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」於下午1時11分出發，在北高雄神農路、博愛二、三路、明誠二路、自由二路等舉行，高雄市警察局交通大隊提醒注意相關活動地點、路線及疏導管制措施。（編輯：謝雅竹）1081220